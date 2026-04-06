Cerna asume responsabilidad por remoción de Peña: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director general”

La comparecencia del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados estuvo marcada por la polémica salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.



Cerna defendió la legalidad del procedimiento y subrayó que se trata de una atribución propia de su cargo.

Asumió la responsabilidad y dijo que la decisión se tomó en el marco de sus facultades legales, consignó Radio Biobío.

“Los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile establecen que la jefatura superior corresponderá a un funcionario que con el título de director general ejerce la dirección y la administración de la institución y que le corresponde a la disposición, organización y distribución de los medios humanos y materiales”, comenzó diciendo.

Agregó: “En relación de lo anterior, quiero señalar que quien toma las decisiones de la PDI es este director general y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”.

“El artículo 92 establece que el personal que cumpla 30 años de servicio efectivo deberá elevar su solicitud de retiro, siendo facultativo para el director general darle curso o no. Sin expresar causa para ello, esta obligación se renueva cada vez que el funcionario asciende en esa condición”, explicó.



El director de la PDI profundizó en el alcance de esta norma, destacando que “la facultad que la ley le otorga al director general como mecanismo que le proporciona flexibilidad, agilidad y oportunidad en la conformación o reestructuración del alto mando institucional… ello no limita a adoptar decisiones al respecto en momentos distintos. Situación que se ha presentado a lo largo del tiempo”.

“Cursé su solicitud de retiro conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal”

Respecto al caso de Peña fue enfático: “En el caso específico de la prefecta general señora Consuelo Peña, en el uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento cuando cursé su solicitud de retiro conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal. Puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales”.



El director detalló que la solicitud se tramitó mediante el oficio correspondiente y cumplió todas las etapas legales.



Recordó que “Peña contaba con más de 36 años de servicio en la PDI y nuestra normativa institucional establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio y después de ello procede el retiro absoluto por el solo ministerio de la ley”.