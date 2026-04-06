Home Nacional "cerna asume responsabilidad por remoción de peña: “quien toma las..."

Cerna asume responsabilidad por remoción de Peña: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director general”

El director general de la Policía de Investigaciones compareció este lunes ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Cerna asume responsabilidad por remoción de Peña: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director general”

La comparecencia del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados estuvo marcada por la polémica salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.

Cerna defendió la legalidad del procedimiento y subrayó que se trata de una atribución propia de su cargo.

Asumió la responsabilidad y dijo que la decisión se tomó en el marco de sus facultades legales, consignó Radio Biobío.

“Los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile establecen que la jefatura superior corresponderá a un funcionario que con el título de director general ejerce la dirección y la administración de la institución y que le corresponde a la disposición, organización y distribución de los medios humanos y materiales”, comenzó diciendo.

Agregó: “En relación de lo anterior, quiero señalar que quien toma las decisiones de la PDI es este director general y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”.

“El artículo 92 establece que el personal que cumpla 30 años de servicio efectivo deberá elevar su solicitud de retiro, siendo facultativo para el director general darle curso o no. Sin expresar causa para ello, esta obligación se renueva cada vez que el funcionario asciende en esa condición”, explicó.

El director de la PDI profundizó en el alcance de esta norma, destacando que “la facultad que la ley le otorga al director general como mecanismo que le proporciona flexibilidad, agilidad y oportunidad en la conformación o reestructuración del alto mando institucional… ello no limita a adoptar decisiones al respecto en momentos distintos. Situación que se ha presentado a lo largo del tiempo”.

“Cursé su solicitud de retiro conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal”

Respecto al caso de Peña fue enfático: “En el caso específico de la prefecta general señora Consuelo Peña, en el uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento cuando cursé su solicitud de retiro conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal. Puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales”.

El director detalló que la solicitud se tramitó mediante el oficio correspondiente y cumplió todas las etapas legales.

Recordó que “Peña contaba con más de 36 años de servicio en la PDI y nuestra normativa institucional establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio y después de ello procede el retiro absoluto por el solo ministerio de la ley”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Diputado Soto plantea separar temas dentro del Plan de...

El jefe de la bancada PPD-Ind, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, indicó que “primero, es una ley que tiene más de 40 medidas que son de temáticas absolutamente distintas. Hay reconstrucción, seguridad. Entonces, nosotros lo que le estamos planteando al Gobierno es que separemos los temas que son distintos”.

Leer mas
Tendencia
Artemis II entra oficialmente a la órbita lunar luego ...

Con este importante hito, se dio inicio al periodo de observación lunar. Además, los cuatro astronautas de la misión lograron romper un récord del Apolo 13, al convertirse en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra.

Leer mas
Internacional
Trump refuerza su ultimátum y dice que todo Irán ̶...

El mandatario de EEUU sostuvo que “el país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”. Así lo señaló en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán, recogió Emol.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/