Cerrarán Paso Los Libertadores por hallazgo de ejemplar “altamente sospechoso” que transmitiría el dengue

Se informó que debido al operativo, el tránsito en el paso fronterizo se suspenderá en Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina) a partir de este jueves desde las 10.00 horas, mientras que el túnel cerrará a partir de las 12.00 horas de Chile y Argentina. La apertura del paso será el viernes a las 12.00 horas.

Patricia Schüller Gamboa
La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes decidió cerrar de forma temporal el Paso Los Libertadores tras ubicar un ejemplar “altamente sospechoso” que transmitiría el dengue.

Según consignó Emol, a través de un comunicado de prensa, señalaron que “por decisión de la coordinación Chilena, previo acuerdo con la coordinación Argentina se procederá al cierre temporal de este paso Fronterizo debido a aplicación Química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegypti, por parte del Ministerio de Salud”.

Aedes aegypti se trata de un mosquito que transmite el virus dengue.

La División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud comunica a través de su página web que “el dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos y que se ha propagado rápidamente por el mundo. Es una enfermedad endémica en más de 100 países de las regiones de África, Las Américas, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Las regiones más afectadas son Las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental”.

6
