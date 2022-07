Chahuán: liderazgo de Presidente está “en juego” por votación de proyecto 4/7

El senador Francisco Chahuán (RN) aseguró que el liderazgo del Presidente Gabriel Boric está “en juego”, a propósito de la esperada votación del proyecto de 4/7, que busca rebajar el quórum para realizar reformas a la Constitución.



“Esta semana va a ser clave, en esta semana se va poner a prueba el liderazgo del Presidente Boric. Advirtió que frente a un triunfo eventual del Rechazo había que proseguir en el proceso constituyente, acá vemos una nueva voltereta del Presidente Boric, porque cuando los presidentes de Chile Vamos le pedimos que frente a un eventual rechazo, pudiera enviar un proyecto de ley para los efectos de establecer una salida institucional que nos permitiera continuar el proceso constituyente, dijo que esta elección era binaria, Apruebo o Rechazo”, manifestó el timonel RN.



En ese sentido, el parlamentario indicó que “lo que queremos señalar ahora es que frente a aquel portazo del Presidente Boric es que acá está en juego mañana su liderazgo. No es posible que el presidente de RD, el senador Latorre o que los senadores del PC, sean la piedra en el zapato para terminar con los supra quórum de la actual Carta Fundamental. Si queremos realmente que haya un proceso que dé continuidad a una buena y una nueva Constitución una vez que gane el Rechazo, es fundamental terminar con los supra quórum”.



“Si ustedes ahora que están sometidos a la decisión de aprobar o rechazar la rebaja de los supra quórum de la Constitución y posibilitar cualquier salida institucional para continuar con el proceso constituyente una vez que gane el Rechazo, finalmente terminan rechazando esta reforma quiere decir que el Presidente Boric no gobierna ni siquiera su propia coalición. Ese es el tema de fondo, Presidente Boric va a mostrar o no va a mostrar el liderazgo”, puntualizó.



A juicio de Chahuán, los comentados dichos del Mandatario emitidos el pasado viernes “por supuesto que debieran impactar y debieran impactar favorablemente” en la votación que se realizará mañana.



De todas maneras, hizo hincapié en que “este proceso le pertenece al pueblo y que el Presidente Boric se atribuya la facultad para convocar a un nuevo proceso que ya fracasó, nos parece que no tiene sustento”.



“Comete un error político y uno jurídico, el error jurídico puesto que el Presidente no puede atribuirse la voluntad del pueblo para convocar a una nueva Convención que ya fracasó en su intento y un error político, porque el presidente en vez de pedir a los chilenos y particularmente a sus parlamentarios y a su coalición que podamos terminar con los supra quórum y permitir viabilizar los 4/7 que nos permitiría habilitar el canal y establecer un nuevo proceso constituyente no lo está haciendo”, fustigó.



Finalmente, aseveró: “Al menos yo creo que hay que volver a preguntarle a los chilenos si quieren una nueva Constitución y buena Constitución, hecha por una por Convención que fracasó o una comisión de expertos o bicameral. Pero lo que no puede hacer es atribuirse la voluntad del pueblo”.