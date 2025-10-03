Chahuán llama a la Cancillería a desplegar acciones para conocer el paradero de chilenas que iban en la flotilla a Gaza

El senador Francisco Chahuán (RN) expresó su profunda preocupación por la reciente interceptación y asalto de parte de la Armada israelí a la flotilla humanitaria Global Sumud, que navegaba hacia la Franja de Gaza con más de 40 embarcaciones y 500 voluntarios internacionales a bordo. Entre ellos se encontraban dos ciudadanas de nacionalidad chileno-sueca: Marita Rodríguez y Lorena Delgado Varas.

“Quiero expresar mi solidaridad con las víctimas civiles afectadas por la reciente interceptación y asalto a la flotilla humanitaria hacia Gaza. Esta misión buscaba llevar ayuda esencial y denunciar el bloqueo que sufre Gaza, un bloqueo que constituye un castigo colectivo inaceptable bajo el derecho internacional humanitario”, indicó.

La flotilla, que zarpó desde distintos países mediterráneos, tenía como objetivo romper el bloqueo a la Franja de Gaza y llevar ayuda esencial a la población civil. La interceptación, ocurrida en aguas internacionales, ha generado amplio rechazo mundial por la vulneración a las normas del derecho internacional.



“Entre los voluntarios de esta flotilla hay ciudadanas chilenas: Marita Rodríguez y Lorena Delgado Varas, de nacionalidad chileno-sueca, quienes se unieron en Sicilia a esta causa humanitaria. Su participación nos recuerda que es responsabilidad de todos los Estados proteger a sus nacionales y velar por su seguridad cuando colaboran con causas de bien”, manifestó Chahuán.



El jefe de la bancada de senadores RN reiteró que los hechos vulneran principios fundamentales del derecho internacional, como la libertad de navegación consagrada en la Convención del Mar, la prohibición del uso de la fuerza arbitraria establecida en la Carta de Naciones Unidas, y las obligaciones humanitarias de los Convenios de Ginebra.



“Es urgente detener el genocidio y terminar con el bloqueo a Gaza. Vamos a presentar una nueva acción ante la Corte Penal Internacional que se suman a las dos ya ingresadas, para sancionar el asedio y los actos de piratería en aguas internacionales en contra de la flotilla de la libertad. Creo firmemente que la única salida capaz de garantizar una paz justa y duradera es la solución de dos Estados: que reconozca al Estado de Israel y al Estado de Palestina como entes soberanos con seguridad, dignidad y fronteras definidas y reconocidas internacionalmente para ambos pueblos”, puntualizó.



Chahuán llamó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a intervenir y desplegar gestiones urgentes con las autoridades israelíes, a fin de conocer el paradero y la situación de las dos chilenas, resguardar su integridad y asegurar el respeto de sus derechos.