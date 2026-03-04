Home Nacional "chile es declarado por la oms como el primer país de américa libr..."

Chile es declarado por la OMS como el primer país de América libre de lepra

La verificación fue realizada por expertos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Con esto, Chile se convirtió en el segundo país del mundo en alcanzar este hito, tras Jordania en 2024.

Leonardo Medina
Chile se convirtió en el primer país de América en ser oficialmente verificado como libre de la enfermedad de la lepra, según indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La verificación, realizada por expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, se produce luego de más de tres décadas sin declararse casos locales. Con esto, Chile pasó a ser el segundo país del mundo en alcanzar este hito, después de Jordania en 2024.

De acuerdo a lo consignado por Emol, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que “la eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo, el de que con un compromiso sostenido (…), detección temprana y acceso universal a la salud podemos conseguir que enfermedades ancestrales pasen a la historia”.

En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, planteó que el logro “refleja décadas de esfuerzo sostenido en salud pública”. 

A su vez, señaló que esto reafirma “la responsabilidad de mantener una vigilancia activa y garantizar una atención respetuosa y libre de estigmas”.

Mediante un comunicado, la OMS precisó que los primeros casos de la enfermedad se registraron en Rapa Nui (Isla de Pascua) a finales del siglo XIX.

Por su parte, en territorio continental chileno hubo contagios esporádicos y el último de ellos fue detectado en 1993.

El organismo puntualizó que nuestro país reportó 47 casos entre 2012 y 2023, pero todos ellos fueron importados.

La verificación

Para la verificación, la OPS y la OMS tuvieron que organizar un panel de expertos. Ahí, evaluaron si se había alcanzado la eliminación de la enfermedad y podía mantenerse en el tiempo.

Durante este proceso, examinaron datos epidemiológicos, mecanismos de vigilancia y protocolos sanitarios.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, comentó que el hito comprueba que “las enfermedades estrechamente vinculadas a grupos en condiciones de vulnerabilidad pueden eliminarse”.

Asimismo, dijo que lo anterior contribuye “a interrumpir el círculo vicioso entre enfermedad y pobreza”.

Source Texto: La Nación/Foto: Ministerio de Salud (X)
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
