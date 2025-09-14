Home Triunfo "chile ganó el dobles ante luxemburgo y concretó su clasificación ..."

Chile ganó el dobles ante Luxemburgo y concretó su clasificación a las Qualifers de Copa Davis

Con un sólido triunfo de Tomás Barrios y Matías Soto, el equipo nacional cerró la serie ante el combinado europeo y aseguró su presencia en las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

Leonardo Medina
El equipo chileno de Copa Davis selló este domingo la serie frente a Luxemburgo, tras imponerse en el dobles. El binomio nacional conformado por Tomás Barrios (310° en dobles) y Matías Soto (120°) venció a la dupla de Alex Knaff (751°) y Raphael Calzi (sin ranking) por 6-2, 4-6 y 6-3, en dos horas y cuatro minutos de juego, asegurando el tercer punto y la clasificación a las Qualifiers 2026.

