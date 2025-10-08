Home Economía "chile supera a méxico y brasil en riqueza financiera y entra al t..."

Chile supera a México y Brasil en riqueza financiera y entra al top 50 mundial

Perú y Argentina aparecen más rezagados, en los puestos 51 y 55 respectivamente, con activos financieros netos per cápita de 2.270 euros (US$2.658) y 1.560 euros (US$1.827).

Eduardo Córdova
El Allianz Global Wealth Report 2025 informó que Chile se posicionó como el país con mayor riqueza financiera neta per cápita en América Latina y el Caribe durante 2024, alcanzando los 18.730 euros (US$21.229).

De acuerdo con lo publicado por Emol, esta cifra ubica a Chile en el puesto 34 del ranking mundial, superando a México (9.100 euros), Brasil (8.070 euros) y Colombia (4.650 euros), que también figuran entre los 50 países más ricos del mundo por este indicador.

PANORAMA GLOBAL

El estudio abarca 57 países responsables del 91% del PIB mundial y el 72% de la población global, y define los activos financieros netos como el total de efectivo, depósitos, inversiones en seguros, pensiones, valores y cuentas por cobrar, menos las deudas familiares.

A fines de 2024, los activos financieros netos globales alcanzaron los 210 billones de euros (US$245,7 billones). “Esto representa la duplicación de los activos en la última década. El crecimiento del año pasado superó ampliamente la tendencia a largo plazo en casi todas las regiones”, señala el informe.

Estados Unidos lidera el ranking con 311.000 euros per cápita (US$364.870), seguido por Suiza, Singapur, Dinamarca y Taiwán. También destacan Suecia, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Bélgica, Australia, Japón, Alemania, Italia, Irlanda, Reino Unido, Austria, Francia y Malta, mientras que España cierra el top 20 con 49.220 euros (US$57.587).

DESIGUALDAD PERSISTENTE EN LA REGIÓN

El reporte advierte sobre la alta concentración de riqueza en América Latina. Colombia encabeza con un coeficiente de Gini de 82,6%, seguida por México (82,3%), Brasil (82%), Chile (81,7%), Perú (81,6%) y Argentina (75%).

Este índice mide la desigualdad en la distribución de la riqueza: 0% representa igualdad perfecta y 100% desigualdad total. Allianz advierte que “a pesar de que la desigualdad ha sido un problema político importante durante años, no se ha avanzado hacia una mayor igualdad”.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
