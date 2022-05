Chile Vamos no apoyará acusación constitucional contra ministra Siches

Las bancadas de diputados de Chile Vamos anunciaron que no apoyarán la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches.



“Los partidos de Chile Vamos, no compartimos el tiempo ni la forma de la acusación constitucional contra la ministra Izkia Siches”, dijo el jefe de la bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri.



El parlamentario añadió que “la ministra del Interior lo ha hecho mal, no está preparada para el cargo, pero a esos problemas la acusación constitucional no contribuye en nada para resolver los problemas de fondo de la ciudadanía”.



A sus palabras también se sumó el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien aseguró que “durante la legislatura anterior sufrimos de 14 acusaciones constitucionales, incluso se destituyó a un ministro del Interior, que no se le permitió seguir actuando en la vida pública por cinco años”.



Agregó que “nosotros por cierto condenamos todas las inacciones que ha hecho este Gobierno, pero no vamos a concurrir con nuestros votos de Chile Vamos a avalar una pésima acción política por parte de un partido de derecha”.



Alessandri también emplazó a la actual administración, en lo que se refiere a los hechos de violencia registrados el último tiempo.



“Hacemos un firme llamado al Gobierno del Presidente Boric a enmendar el rumbo y avanzar en la agenda legislativa y acciones concretas para enfrentar estos graves flagelos”, sentenció el parlamentario.



Además, el anunció concluyó con un llamado a la ciudadanía en relación con el plebiscito de salida para la nueva Constitución.



“Hacemos un llamado muy especial a todo el país a pensar en el momento y la decisión política que Chile tomará este próximo 4 de septiembre, ya que esta definirá el futuro de nuestras familias, pero también de nuestra patria”, finaliza el comunicado firmado por los legisladores y representantes de los partidos Renovación Nacional, UDI y Evópoli; Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Francisco Undurraga.