Chile y Estados Unidos firman declaración conjunta sobre minerales críticos y tierras raras

En el marco de la reunión bilateral que sostuvieron el Presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron una Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras.

El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el vicesecretario Landau, en presencia del Presidente de la República.

El texto reafirma los estrechos lazos de cooperación entre ambos países, tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio de 2003 como bajo distintos foros multilaterales; considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países; toma en cuenta que los minerales críticos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas; y busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos.

Establece consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes

En ese sentido, establece consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes sobre minerales críticos y tierras raras.

Entre otras materias, las consultas buscarán abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias; gestionar la chatarra de minerales críticos y tierras raras, con el fin de apoyar la diversificación de las mismas; y explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión en minerales críticos.

Cabe destacar que la primera de estas consultas se realizará dentro de los próximos 15 días y tendrá por objeto consensuar un acuerdo sobre estas materias. Asimismo, el mecanismo buscará institucionalizarse, propendiendo consolidar la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras.