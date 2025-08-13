Home Nacional "chileno fue arrestado en eeuu tras ser acusado de “abusar&#..."

Chileno fue arrestado en EEUU tras ser acusado de “abusar” de la Visa Waiver

La familia denunció que el joven desapareció el 8 de agosto cuando paseaba a su perro en Reseda, condado de Los Ángeles. Según relataron, al no volver a casa, salieron a buscarlo y solo encontraron al animal vagando por un bulevar con el collar amarrado a un árbol.

Eduardo Córdova
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este miércoles la detención en Los Ángeles de un adolescente chileno por “abusar” del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver), que permite a ciudadanos de ciertos países viajar a EEUU por turismo hasta 90 días sin visado.

Un funcionario del DHS informó a EFE que Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, de 18 años, permanece bajo custodia mientras se concreta su deportación.

En una publicación en GoFundMe, la familia explicó que luego supieron que el joven, próximo a iniciar su último año de preparatoria, fue detenido por agentes enmascarados que, al parecer, pertenecían al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El DHS precisó que Guerrero Cruz fue arrestado por permanecer más de dos años después de la fecha límite de su visado, “abusando” del Programa de Exención de Visa, el cual le obligaba a salir de EEUU el 15 de marzo de 2023.

El VWP permite a visitantes, incluso por negocios, permanecer hasta 90 días en EE.UU. sin solicitar un visado de visitante, bajo ciertas condiciones.

Actualmente, 41 países integran la lista y Chile es el único sudamericano presente hasta julio de 2025, aunque el DHS evalúa reincorporar a Argentina al programa.

Source Texto: La Nación / Foto: X (referencial)
