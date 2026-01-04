China pide la libertad inmediata de Maduro y el cese de la intervención en Venezuela

El gobierno chino pidió este domingo a Estados Unidos la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro, quien fue detenido en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense en Caracas.



“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación”, planteó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un nuevo comunicado publicado este domingo.



Beijing, como ya hizo el pasado sábado, manifestó su “grave preocupación” por la “detención forzosa y deportación” de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque estadounidense.



“Las acciones de Estados Unidos suponen una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas de gobierno de las relaciones internacionales, así como de los fines y principios de la Carta de la ONU”, advirtió.