China pide la libertad inmediata de Maduro y el cese de la intervención en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un nuevo comunicado, publicado este domingo, sostuvo que "China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación".

El gobierno chino pidió este domingo a Estados Unidos la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro, quien fue detenido en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense en Caracas.

“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación”, planteó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un nuevo comunicado publicado este domingo.

Beijing, como ya hizo el pasado sábado, manifestó su “grave preocupación” por la “detención forzosa y deportación” de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque estadounidense.

“Las acciones de Estados Unidos suponen una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas de gobierno de las relaciones internacionales, así como de los fines y principios de la Carta de la ONU”, advirtió.

En la declaración, los seis países señalan que “expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

El registro corresponde al momento en que el exmandatario venezolano abandona la aeronave, instancia que ocurre horas después de que el presidente Donald Trump difundiera únicamente una fotografía de Maduro ya detenido al interior del avión. La captura se produjo junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de la ofensiva militar impulsada por Washington, acción que ha sido calificada como intervencionismo por sus detractores.

En conversación con Fox News, el mandatario de EEUU dijo que la operación se atrasó debido a las condiciones meteorológicas. “Esperamos cuatro días. Íbamos a hacerlo hace cuatro días, tres, dos, y luego de repente, hubo una oportunidad, y dijimos ‘vamos'”, sostuvo,

