Ciclista de 19 años fue asesinado a balazos en La Pintana

Un joven ciclista de 19 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana.

El ataque ocurrió en calle Gabriela, donde la víctima recibió al menos siete impactos de bala mientras intentaba escapar de los responsables.

El capitán Héctor Casanova detalló que “una persona que se encontraba transitando en bicicleta fue sorprendida por un grupo de sujetos que se encontraban al interior de un vehículo Kia Morning. La persona, al ver a los sujetos en el vehículo, intenta huir del lugar y los sujetos realizan aproximadamente unos 30 disparos, con un seguimiento hasta calle Aragón, donde dan muerte a la persona”.

Hasta el momento no se han realizado detenciones en relación con este crimen.