Home Nacional "ciclista de 19 años fue asesinado a balazos en la pintana..."

Ciclista de 19 años fue asesinado a balazos en La Pintana

El ataque ocurrió en calle Gabriela, donde la víctima recibió al menos siete impactos de bala mientras intentaba escapar de los responsables.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un joven ciclista de 19 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana.

El ataque ocurrió en calle Gabriela, donde la víctima recibió al menos siete impactos de bala mientras intentaba escapar de los responsables.

El capitán Héctor Casanova detalló que “una persona que se encontraba transitando en bicicleta fue sorprendida por un grupo de sujetos que se encontraban al interior de un vehículo Kia Morning. La persona, al ver a los sujetos en el vehículo, intenta huir del lugar y los sujetos realizan aproximadamente unos 30 disparos, con un seguimiento hasta calle Aragón, donde dan muerte a la persona”.

Hasta el momento no se han realizado detenciones en relación con este crimen.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Detienen al “Gordo Alex”, acusado de ser a...

El detenido es Alfredo Henríquez, conocido como “Gordo Alex”, investigado como autor intelectual de múltiples secuestros en la Región Metropolitana.

Leer mas
Triunfo

La U se impuso a Independiente y tomó ventaja en la Co...

El cuadro azul, con un gol de Lucas Assadi, venció al conjunto de Avellaneda en el Estadio Nacional, y se ilusiona con los cuartos de final del certamen. En tanto, luego del partido, el DT Gustavo Álvarez valoró el resultado y señaló que “la U tiene esta intensidad en el torneo y cuando acertamos técnicamente, sumándole esta intensidad, normalmente ganamos”.

Leer mas
Nacional

Víctima fue mutilada en la misma casa de Renca donde e...

El Ministerio Público entregó estos antecedentes tras la audiencia de formalización de un ciudadano venezolano de 29 años, quien quedó en prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo en esa misma “casa de seguridad”, allanada este martes.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/