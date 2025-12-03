Home Nacional "cinco detenidos dejó operativo de la pdi contra mafia china en ba..."

Cinco detenidos dejó operativo de la PDI contra mafia china en barrio Meiggs

Equipos de la Policía de Investigaciones ingresaron a tres locales comerciales de calle Gorbea, donde funciona un mall administrado por comerciantes de esa nacionalidad. El procedimiento permitió detener a cinco personas con situación migratoria regular en Chile.

Patricia Schüller Gamboa
La investigación sobre una presunta organización criminal integrada por ciudadanos chinos, dedicada a delitos de alta complejidad como asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de drogas, secuestro y homicidio frustrado, derivó este miércoles en un amplio operativo policial en el Barrio Meiggs.

Los detectives incautaron cajas fuertes, documentos y otros elementos que podrían ser relevantes para esclarecer el funcionamiento interno del grupo. Los antecedentes reunidos serán remitidos al Ministerio Público, que continuará con las acciones judiciales correspondientes.

Para facilitar el trabajo de la PDI, el tránsito vehicular fue suspendido en calle Gorbea. Solo se permitió el paso a peatones.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

