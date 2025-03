Cinco isapres aumentarán sus precios hasta 3,7% durante 2025

La Superintendencia de Salud (SIS) detalló el proceso de verificación de Adecuación de Precios Base (APB) de las isapres, donde seis de ellas podrán reajustar el precio base de sus planes de salud hasta un máximo de 3,7%.



Según informaron, Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Isalud y Esencial aumentarán el precio base de sus planes en 3,7% durante 2025. En tanto, Consalud lo hará en un 3,6%.



La isapre Nueva Masvida y Cruz del Norte no participaron del proceso, mientras que Vida Tres tuvo porcentajes de variación de costo operacional negativos de -0,2%, por lo que no puede aumentar el precio al igual que la Isapre Fundación.



Las estimaciones preliminares apuntan a que ñas personas cotizantes del sistema tendrían que pagar un adicional mensual de hasta $3.784 por su contrato de salud.



“La verificación es un proceso que permite determinar si el alza informado por las Isapres está justificado en los antecedentes entregados a la Superintendencia de Salud, que corresponden al cálculo de su variación de costos interanual”, señalaron desde la SIS.



Los afiliados o afiliadas que no estén de acuerdo con el alza aplicada por su isapre, podrán solicitar hasta el 31 de mayo un cambio de plan, equivalente al precio base que tenía antes de ser aplicada el alza, poner término al contrato, suscribiendo una carta de desafiliación.



Además, pueden ingresar un reclamo en la Superintendencia de Salud si consideran que no corresponde el alza de precio informada.