Ciudadano argentino detenido por instalar barricadas en protesta fue expulsado del país

Un ciudadano argentino fue expulsado del país, tras ser detenido por Carabineros por participar de desórdenes graves registrados el pasado 26 de marzo en Recoleta.

En un comunicado, desde la Subsecretaría del Interior señalaron que Andrés Alexis Vergara, de 31 años, fue arrestado “en el marco de desórdenes públicos graves”.

Todo esto, durante “una manifestación estudiantil convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios a días de la conmemoración del día del Joven Combatiente”.

El sujeto fue acusado de participar en la instalación de barricadas incendiarias en calle Bellavista, frente a la Universidad San Sebastián. En paralelo, su situación migratoria fue declarada irregular, al haber excedido el plazo de permiso de permanencia transitoria.

Fue formalizado el pasado 30 de marzo en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago. En esa ocasión, quedó con prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

“Posteriormente, en uso de una atribución extraordinaria contenida en la Ley de Migraciones, la Subsecretaría del Interior dictó su expulsión del país, fundada en razones de seguridad interior”, consignó el Gobierno.

La resolución se materializó el 22 de abril. Esto ocurrió “una vez que el Juzgado de Garantía verificase el cumplimiento de la condena de Andrés Alexis Vergara por este delito”.

Este miércoles, el ciudadano argentino fue trasladado bajo custodia de la PDI hasta el Complejo Fronterizo Los Horcones. Luego, en este último lugar fue entregado a personal de Gendarmería argentina.

Primera vez en el Gobierno de Kast

Al respecto, el subsecretario Máximo Pavez señaló que “la libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular de una persona”.

“Por primera vez, en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se ha ejercido esta atribución legal”, sostuvo. También, puntualizó que la ejercerán “cada vez que sea necesaria, como señal clara de que a Chile no se viene a delinquir”.

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, precisó que “hemos recomendado permanentemente al Ministerio del Interior utilizar esta facultad en situaciones como esta, sobre todo de personas irregulares en el país”.

“Quienes infrinjan la ley o participen en actos que alteren el orden público, deben tener la certeza de que la PDI agotará las instancias operativas para dar cumplimiento a las sanciones que determine el Estado chileno, velando siempre por la integridad de nuestras fronteras”, indicó.