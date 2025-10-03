CMF denunció a 5 entidades por presunta estafa en la entrega de créditos

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) advirtió sobre la existencia de cinco entidades que ofrecen créditos falsos en línea, motivo por el cual presentó una denuncia por presunta estafa ante el Ministerio Público.

De acuerdo con antecedentes reunidos por la Unidad de Investigación del organismo, estas entidades aparentan estar supervisadas por la CMF, pero no cuentan con inscripción ni autorización.

En la práctica, operan exigiendo pagos anticipados a quienes solicitan créditos, los que finalmente nunca se concretan.

LAS 5 ENTIDADES DENUNCIADAS

Los grupos que, según la CMF, ofrecen créditos falsos son:

(Crediflex). “AMM Administradora de Fondos Privados S.A.”, imitadora de la firma real del mismo nombre (operaba por WhatsApp).

(Hazlo Ya Préstamos). “Fondo de Inversión Lennox Financiamiento Estructurado”, imitadora del fondo del mismo nombre (operaba por WhatsApp).

(creditosdominus) (imitadora de Administradora de Créditos e Inversiones Dominus S.A.).

Asimismo, señalaron que la entidad “Consorcio Asesorías Financieras Limitada”, imitadora de la Cooperativa Consorcio Asesorías Financieras Limitada y previamente advertida por la CMF, sigue operando a través de los sitios consorcioafl.com y cmfchile.consorcioafl.com, cuyos dominios no pertenecen a la CMF.

Finalmente, se recordó que en el sitio Alerta de Fraudes de la CMF las personas pueden verificar si una empresa o individuo que ofrece productos o servicios financieros está fiscalizado por este organismo. Además, allí se pueden revisar alertas emitidas por la propia CMF y por reguladores extranjeros, junto a recomendaciones para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.