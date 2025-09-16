Coachella 2026 anuncia su cartel de artistas: Karol G será la primera latina en encabezar el festival

El Festival de Coachella 2026 dio a conocer en las últimas horas su cartel de artistas, el cual estará encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.
La cantante colombiana, quien debutó en Coachella en 2022, hará historia en el evento, ya que se convertirá en la primera latina en ser una de las líderes del cartel.
Previamente, Bad Bunny consiguió un hito similar, pues en 2023 se transformó en el primer artista latino en encabezar el festival.
El evento, considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo, se llevará a cabo del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California.
Otros de los artistas de renombre que estarán en la edición 2026 de Coachella son The Strokes, the XX, PinkPantheress, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize, Armin van Buren, Turnstile, Nine Inch Nails y KATSEYE, entre otros.
REVISA EL CARTEL: