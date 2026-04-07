Cobro del CAE: morosos multiplican por seis sus pagos tras advertencia oficial

El Gobierno registró un fuerte incremento en la recaudación de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esto luego de que en marzo endureciera su postura frente al incumplimiento de estos pagos.



El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que los montos recuperados pasaron de cerca de $30 millones diarios a unos $200 millones. Incluso antes de aplicar medidas concretas como las anunciadas por la Tesorería General de la República.



Durante el seminario “Nuevos Vientos de la Economía: Ajustando el Rumbo”, organizado por Sofofa y la Universidad del Desarrollo, Quiroz defendió el carácter social del CAE y cuestionó la falta de pago de algunos beneficiarios.



“El CAE es una política social (…) No pagar el CAE no es una política social”, afirmó, recalcando que el foco estará en quienes tienen capacidad de pago y no cumplen, más que en los sectores vulnerables o en carreras consideradas poco rentables.



El ministro explicó que el cambio en el comportamiento de los deudores se produjo tras sus primeras declaraciones públicas. “El CAE, de recuperar $30 millones al día, empezó a recuperar $200 millones al día, y todavía no habíamos tomado ninguna medida”.



Descartó que sea necesario aprobar nuevas leyes para reforzar la cobranza, como se había planteado en el debate sobre el Fondo de Educación Superior (FES). “Desterramos un mito, que el mito era que había que aprobar el FES para poder cobrar al CAE”, señaló.



Recordó que la Tesorería ya cuenta con amplias facultades para exigir el pago, incluyendo embargos de cuentas corrientes y sueldos. “En aquellos deudores de más de $5 millones no hay negociación. Consígase el crédito en el banco y venga a pagar”, advirtió.

