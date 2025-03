Coca Guazzini y los actuales remakes de teleseries: “No entiendo cuál es el propósito”

La destacada actriz nacional, Coca Guazzini, entregó su opinión acerca de los remakes de teleseries que ha estado realizando Mega en el último tiempo, y deslizó una crítica hacia este formato.

Consignar que el mencionado canal estrenó el año pasado una nueva versión de la recordada teleserie de TVN, “El Señor de la Querencia”, y luego, hizo lo mismo con “Amores de Mercado”, producción que se encuentra en emisión y la cual no ha obtenido buenos resultados.

Bajo este contexto, y en una conversación con Fotech, Guazzini se refirió a este formato y comentó que “de verdad no entiendo cuál es el propósito de los remakes, porque si me explican, uno puede opinar, yo tal vez estoy opinando sin saber, y eso en general no me gusta. No veo qué hay detrás”.

Además, abordó una crítica que realizó hace algunas semanas el actor Claudio Arredondo, integrante de “Nuevo Amores de Mercado”, y quien apuntó contra los actores que han cuestionando los remakes.

Al respecto, la intérprete indicó que “Claudio tiene que defender donde él está. Claudio está en este remake y me parece muy bien que lo defienda, porque cuando estás haciendo un trabajo el deber de uno es defenderlo antes que nada…”.

Por su parte, en torno a los malos resultados de “Nuevo Amores de Mercado”, Guazzini expresó que “me encantaría que le estuviera yendo bien, porque el trabajo de los actores, nos vaya bien o mal, siempre tiene mucho esfuerzo. Es una pena que no le esté yendo bien. Sé que mis compañeros actores deben estar dando lo mejor de cada uno”.