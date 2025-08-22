Codelco alcanzó 634 mil toneladas de producción propia en el primer semestre

En el reporte de resultados del primer semestre, postergado tras el accidente ocurrido en El Teniente, Codelco informó que la producción propia alcanzó 634 mil toneladas entre enero y junio de este año, un alza de 9,3% respecto a igual período de 2024, equivalente a 54 mil toneladas adicionales.



En el primer semestre destacaron los aumentos de producción en las divisiones Ministro Hales y El Teniente, además del proyecto estructural Rajo Inca en Salvador, que se encuentra en etapa de ramp up (proceso de aumento gradual de la producción) desde diciembre pasado y que suma un aporte de 17 mil toneladas en este primer semestre.



Además, al sumar la participación de Codelco en El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%), la producción total alcanzó 689 mil toneladas, 61 mil toneladas (9,6%) más que en el primer semestre de 2024.



Asimismo, en el primer semestre, el costo directo aumentó 6%, alcanzando los 215,7 centavos de dólar por libra. Este incremento se explica principalmente por el inicio de las operaciones de Rajo Inca, que implicó que durante el primer semestre de 2025 se reflejara en su totalidad el costo de operación.



También influyeron una mayor actividad en la División Radomiro Tomic y el aumento de los costos operacionales, asociados a la estrategia de desarrollo de mina en los distintos yacimientos, que consideró el arriendo de equipos para recuperar flexibilidad operativa.



A lo anterior se sumó el efecto de una mayor inflación respecto al mismo período del año anterior. Estos aumentos fueron parcialmente compensados por la baja en los precios de algunos insumos clave, como la energía eléctrica y el combustible.



En tanto, la generación de Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y antes de la Ley Reservada del Cobre), alcanzó US$ 2.762 millones en el primer semestre, lo que representa una disminución de US$ 134 millones, equivalente a -4,6%, en comparación con el primer semestre de 2024.



Esta variación se explica, principalmente, por mayores pérdidas no operacionales, en particular, el impacto del tipo de cambio sobre los pasivos denominados en pesos que supera el aumento del margen bruto, lo que, sin embargo, no afecta la caja. No obstante, el Ebitda de US$ 2.762 millones equivale a una utilidad diaria de 15 millones de dólares durante los seis primeros meses.



Pese a los mayores costos y la baja en el Ebitda, los aportes al Fisco se incrementaron en 24% en el semestre, al sumar US$ 814 millones, lo que afianza la proyección de la Corporación de superar al cierre del año los aportes registrados en 2024 y reafirma su compromiso con el desarrollo del país.



ACCIDENTE EN EL TENIENTE



La entrega de resultados de la estatal, que estaba programada para el viernes 1 de agosto, fue pospuesta hasta hoy, tras el accidente ocurrido en la División El Teniente el día anterior, 31 de julio.



En estos 22 días, El Teniente implementó un plan de asistencia a las familias, contención y apoyo sicológico a trabajadores; otro de reinicio seguro y progresivo a las operaciones, a la vez que avanzan las instancias de investigación internas y de la autoridad.



Los familiares de las víctimas recibieron apoyo psicológico y de asistencia funeraria. Hasta la fecha, se han realizado 20.917 participaciones de trabajadores(as) de El Teniente en jornadas de reflexión, acompañamiento y capacitación; 1.216 consultas ha atendido el Centro de Contención y Orientación Psicosocial (CECOP), con el apoyo de las mutuales, y 824 supervisores de trabajadores fueron capacitados en primeros auxilios psicológicos.



Respecto del retorno a las labores, a la fecha, el Sernageomin ha autorizado la apertura de 8 de las 12 operaciones que conforman la división, de las cuales se han activado 6, lo que refleja un proceso de reinicio paulatino, riguroso y bajo estrictos criterios de seguridad.



Por otro lado, la empresa ha recibido 47 requerimientos de distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras, todos respondidos dentro de plazo: 16 de Sernageomin, 8 de la Dirección del Trabajo, 16 de la Fiscalía Regional, 3 de la Cámara de Diputadas y Diputados, 2 de la PDI, 1 de la Seremi de Salud y 1 de la Superintendencia de Seguridad Social.



Hasta el día de hoy, la Comisión de Investigación Interna de Codelco, encabezada por el vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación, Julio Díaz, sigue avanzando. En tanto, en los próximos días llegará a Chile Mark Cutifani para presidir el equipo de expertos internacionales que realizará la evaluación independiente del accidente encargada por el directorio.



RETORNO SEGURO Y PROGRESIVO



El plan de retorno seguro y progresivo a las operaciones se está desarrollando en estrecha coordinación con los sindicatos y las empresas contratistas, y siempre sujeto a la autorización de los organismos fiscalizadores, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo (DT).



Para solicitar de manera gradual y por zonas, la reanudación de las operaciones, la empresa debe presentar un reporte técnico que garantice que en dichos sectores se cumplen todas las medidas y condiciones que resguardan la seguridad de las personas, la estabilidad de las infraestructuras críticas y el cumplimiento del marco regulatorio vigente.



La DT debe fiscalizar que se cumplan las condiciones de habitabilidad y el Sernageomin, determinar si se cumplen las normas del Reglamento de Seguridad Minera, fiscalizar las zonas y determinar que sus conclusiones coinciden con el reporte entregado por El Teniente.



Hasta ahora, se autorizó la reanudación de las operaciones y la preparación minera en ocho sectores: Panel Esmeralda, Panel Reno, Diablo Regimiento, Pacífico Superior, Esmeralda y Pilar Norte, Dacita y Reservas Norte, aunque estas dos últimas reiniciarán las obras la próxima semana.



Codelco también solicitó el pasado fin de semana la autorización para reiniciar operaciones en Diamante y Andes Norte, lo que aún está pendiente de aprobación por parte de la DT y Sernageomin.



En total, a la fecha se han abierto 6 de las 12 operaciones que conforman la división, lo que refleja un proceso de reinicio paulatino, riguroso y bajo estrictos criterios de seguridad.