Codina dice que están abiertos a “brindar un espacio democrático” para movilizaciones

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, calificó como “relativamente normal” la manifestación que realizaron este jueves los estudiantes. La protesta terminó con 14 detenidos.

Anunció que están autorizadas otras manifestaciones Pero advirtió que si llegan al monumento de Baquedano “serán disueltas”.



En entrevista con Radio Universo, Codina dijo que “en particular el día de ayer, la situación se desenvolvió de una manera relativamente normal, no obstante que hubo algunas situaciones puntuales”.



Acerca de nuevas manifestaciones, informó que este viernes está autorizada una marcha en la Alameda. Y el domingo 29, otro acto por los profesionales comunistas degollados en 1985: José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en Los Leones con El Vergel, Providencia.



“Nuestra primera señal durante estos primeros días de gobierno es acoger todas estas solicitudes. Brindar un espacio democrático, entendiendo que esperamos sea la responsabilidad la que prime en este tipo de movilizaciones”, dijo Codina.



“Esto es brindar obviamente una oportunidad para que estos grupos entiendan que más allá de que exista un cambio de signo de gobierno, también entendemos lo importante de respetar espacios democráticos de participación ciudadana”, agregó.



“Si alguien quiere manifestarse en la Plaza Baquedano y tiene la autorización, puede hacerlo. En este momento no existe ninguna de las actividades aprobadas que tenga como punto de término la plaza Baquedano. Por lo tanto, si se acercan, van a ser disueltos”, advirtió.