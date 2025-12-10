Home Nacional "codina: dichos sobre machado confirman que jara es “comunista de ..."

Codina: dichos sobre Machado confirman que Jara es “comunista de tomo y lomo”

El vocero de Kast, en conversación con Radio Agricultura, sostuvo que “es indignante lo que señaló Jeannette Jara con relación a María Corina Machado, que es una mujer con una profunda convicción democrática, una mujer que ha sido perseguida por la dictadura de Maduro”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Codina: dichos sobre Machado confirman que Jara es “comunista de tomo y lomo”

Germán Codina, vocero del candidato republicano José Antonio Kast, se refirió a los dichos de Jeannette Jara sobre María Corina Machado durante el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

La abandera del pacto Unidad por Chile sostuvo: “Sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”.

En conversación con Radio Agricultura, el exalcalde de Puente Alto sostuvo que “es indignante lo que señaló Jeannette Jara con relación a María Corina Machado, que es una mujer con una profunda convicción democrática, una mujer que ha sido perseguida por la dictadura de Maduro”.

“Que Jeannette Jara de alguna manera esté tratando de blanquear a un régimen diciendo que en realidad su opositora es una persona que ha tratado de dañar la democracia y tener intentos golpistas eso es lamentable, y muestra también genuinamente que Jara sigue siendo una comunista de tomo y lomo”, afirmó Codina.

El vocero de Kast argumentó que “claramente ella (Jeannette Jara) está más cerca de las convicciones que tiene Maduro antes que con María Corina Machado, que está buscando la libertad, la democracia”.

“Creo que es gravísimo lo que escuchamos ayer, creo que ella se da cuenta del error que está cometiendo políticamente cuando lo está diciendo y trata de recular en un minuto, pero ya es demasiado tarde. Es decir, ella lo que hizo ayer fue demostrar que en realidad no está tan convencida de que el régimen de Maduro sea un régimen dictatorial, un régimen asesino, y que es necesario reinstalar la democracia en Venezuela”, cerró el exalcalde.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidente Boric llamará el domingo al candidato que g...

El Mandatario invitará al ganador a una reunión el mismo lunes, a las 11:30 horas, en el Palacio de La Moneda, junto a sus asesores más cercanos.

Leer mas
Viajes
¿Qué lugares visitar en el sur de Chile?...

Cuando pensamos en qué lugares visitar en el sur de Chile, la lista incluye ciudades con encanto, parques nacionales de fama mundial y rincones culturales únicos. Cada uno de estos destinos forma parte de los lugares turísticos en Chile que consolidan al sur como una de las regiones más completas y diversas para el turismo.

Leer mas
Triunfo
Presidente del Betis aborda opción de Pellegrini en La...

El timonel del cuadro verdiblanco, Ángel Haro, reveló su postura frente a la posibilidad de que, pese a renovar contrato, el “Ingeniero” decida abandonar el club en el futuro para asumir en la selección chilena.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/