Codina: dichos sobre Machado confirman que Jara es “comunista de tomo y lomo”

Germán Codina, vocero del candidato republicano José Antonio Kast, se refirió a los dichos de Jeannette Jara sobre María Corina Machado durante el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

La abandera del pacto Unidad por Chile sostuvo: “Sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”.



En conversación con Radio Agricultura, el exalcalde de Puente Alto sostuvo que “es indignante lo que señaló Jeannette Jara con relación a María Corina Machado, que es una mujer con una profunda convicción democrática, una mujer que ha sido perseguida por la dictadura de Maduro”.



“Que Jeannette Jara de alguna manera esté tratando de blanquear a un régimen diciendo que en realidad su opositora es una persona que ha tratado de dañar la democracia y tener intentos golpistas eso es lamentable, y muestra también genuinamente que Jara sigue siendo una comunista de tomo y lomo”, afirmó Codina.



El vocero de Kast argumentó que “claramente ella (Jeannette Jara) está más cerca de las convicciones que tiene Maduro antes que con María Corina Machado, que está buscando la libertad, la democracia”.



“Creo que es gravísimo lo que escuchamos ayer, creo que ella se da cuenta del error que está cometiendo políticamente cuando lo está diciendo y trata de recular en un minuto, pero ya es demasiado tarde. Es decir, ella lo que hizo ayer fue demostrar que en realidad no está tan convencida de que el régimen de Maduro sea un régimen dictatorial, un régimen asesino, y que es necesario reinstalar la democracia en Venezuela”, cerró el exalcalde.