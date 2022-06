Colegio de Profesores y anuncios de Minsal: reiteran críticas a la presencialidad

El Colegio de Profesores se refirió al adelanto de las vacaciones de invierno, medida anunciada por autoridades de Gobierno, producto del alza de enfermedades respiratorias en niños y adolescentes.



Mario Aguilar, presidente del Magisterio metropolitano, dijo que si bien la medida es “necesaria”, no hace más que confirmar lo señalado por ellos respecto del retorno a la presencialidad a partir del pasado marzo: “En los colegios no están las condiciones para una buena condición sanitaria respecto a los virus respiratorios”.



“Que 45 estudiantes hacinados en una sala de clases en un exceso; que en muchos colegios de Chile no hay condiciones para una ventilación adecuada; en la necesidad de que existan filtros de aire en una sala de clases; todas las medidas que dijimos en febrero y marzo respecto del Covid-19, pero que también aplican respecto de los demás virus respiratorios respecto a las UCI pediátricas”, sostuvo.



Aguilar hizo hincapié en que “puede ser que esta medida de adelantar las vacaciones sea necesaria para enfrentar esta situación de que los contagios se producen fundamentalmente en los colegios”.



No obstante, manifestó que esta determinación significaba que “los colegios abiertos en plena pandemia era una situación absolutamente irresponsable y que podía originar una verdadera catástrofe”.



Además, indicó que el foco del Ministerio de Educación debe estar orientado en “avanzar hacia un menor número de estudiantes por sala de clases y que estas tengan las condiciones sanitarias para que los colegios no sean una fuente de contagio tan grande que lleva a situaciones extremas como la que está ocurriendo hoy con los hospitales en Chile”.