Colina implementa plan piloto de botones preventivos para reforzar seguridad de personas mayores

En una primera etapa que beneficiará a 50 vecinos, la Municipalidad de Colina puso en marcha un programa piloto de Botones Preventivos de Seguridad, orientado a fortalecer la protección de personas mayores que viven solas o presentan condiciones de salud que requieren respuesta oportuna ante emergencias.

La iniciativa fue presentada en una ceremonia encabezada por la alcaldesa Isabel Valenzuela, junto a la directora de Desarrollo Comunitario, Eileen Palma; el director de Seguridad Municipal, Ricardo Ortega; y Moisés Venegas, fundador de la empresa Gcare, encargada del dispositivo tecnológico.

El programa contempla la entrega de un botón de emergencia conectado directamente con la Dirección de Seguridad Municipal, permitiendo activar protocolos de respuesta rápida ante situaciones de riesgo. La medida busca reducir tiempos de reacción y reforzar las redes de apoyo tanto para los beneficiarios como para sus familias.

“Las personas mayores son una prioridad dentro de la gestión municipal, valorando su experiencia, trayectoria y aporte al desarrollo de Colina”, señaló la alcaldesa Isabel Valenzuela, destacando que esta política apunta a entregar mayor tranquilidad a quienes requieren acompañamiento permanente.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa se enmarca en la Política Comunal de Buen Trato y Respeto hacia las Personas Mayores, y que su implementación permitirá evaluar resultados para proyectar una eventual ampliación del programa en el futuro.

Durante la actividad se presentó el funcionamiento del dispositivo y sus protocolos de uso, enfatizando su carácter preventivo y su articulación directa con el sistema de seguridad comunal.