Colmevet: Las gaviotas cumplen un rol ecológico esencial en los ecosistemas costero

María Ignacia Bueno, directora de la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente del Colegio Médico Veterinario de Chile

Patricia Schüller Gamboa
El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), a través de la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente y el Consejo Regional de Valparaíso Marga-Marga de Colmevet, manifestó su enérgico rechazo y condena frente a los graves hechos de maltrato contra gaviotas ocurridos en el sector de Maitencillo, los cuales han sido difundidos públicamente a través de registros audiovisuales.

“Estos hechos vulneran la normativa vigente y representan una agresión directa a seres sintientes y protegidos. Las gaviotas no son solo aves de playa, son fauna protegida. Por tanto, cualquier daño, persecución o muerte de estas especies es un delito. El respeto por la vida animal y la protección de la biodiversidad son principios irrenunciables para una sociedad ética y responsable”, indicó María Ignacia Bueno, directora de la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente de Colmevet.  

Según explicaron, las gaviotas corresponden a fauna silvestre protegida por la legislación chilena y, cualquier acto de daño, agresión, persecución o muerte constituye un delito que está sancionado por la Ley de Caza y la Ley N° 20.380 sobre Protección Animal. Estos hechos no solo representan una vulneración grave a la normativa vigente, sino también una transgresión ética inaceptable.

 Es importante considerar que, en esta época, las gaviotas están en período de anidación, ubicándose en roqueríos, pero también en techumbre de casas y edificios construidos en zonas de su hábitat natural. Las gaviotas no son una especie invasora o dañina, y cumplen un rol ecológico esencial en los ecosistemas costeros, participando en el equilibrio ambiental, el control biológico y la dinámica natural de estos territorios.

 “La violencia hacia estas especies no solo afecta a los individuos directamente agredidos, sino que impacta negativamente en el ecosistema en su conjunto y repercute en los humanos también, bajo el enfoque de Una Salud. Su protección es labor de todas y todos, para lo cual se requiere educación y compromiso de las personas con el cuidado de las especies”, destacó la profesional.

 El Colegio Médico Veterinario de Chile, comprometido con el bienestar animal, la salud pública y la protección del medio ambiente, exigió que las autoridades competentes investiguen con celeridad, identifiquen a los responsables y apliquen las sanciones correspondientes, de manera ejemplificadora, conforme a lo que establece la ley.

 Finalmente, junto con reiterar su plena disposición a colaborar técnicamente con las instituciones públicas y las comunidades locales, tanto en la investigación de los hechos como en la promoción de acciones educativas y preventivas que permitan resguardar la fauna silvestre y evitar que situaciones como estas, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar todo acto de maltrato animal, a informarse sobre la convivencia responsable con la fauna silvestre y a comprender que la protección de estas especies es una responsabilidad colectiva.

Detienen a presuntos autores de lanzar al vacío polluelos de gaviota en Maitencillo
Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
