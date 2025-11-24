Home Nacional "comando de jara suma al senador juan luis castro como vocero de s..."

Comando de Jara suma al senador Juan Luis Castro como vocero de salud

La candidata oficialista dijo que "quiero agradecer la disposición del senador Juan Luis Castro, quien se sumará como vocero de un área tan prioritaria como es la salud pública, que constituye uno de los ejes principales de nuestro programa de gobierno".

Patricia Schüller Gamboa
La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, anunció este lunes que el senador Juan Luis Castro (PS) asumirá la vocería en materias de salud en el comando, que liderará junto a la exministra Jeanette Vega, con el fin de reforzar un área clave de la propuesta programática.

“Quiero agradecer la disposición del senador Juan Luis Castro, quien se sumará como vocero de un área tan prioritaria como es la salud pública, que constituye uno de los ejes principales de nuestro programa de gobierno”, dijo la abanderada.

Castro sostuvo que “agradezco y asumo con alta responsabilidad tener que actuar en función de la salud de la población para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque luego de una trayectoria, como he sido presidente del Colegio Médico, senador, presidente de la Comisión de Salud, no me cabe sino decir, solo con Jeannette Jara es posible hacer las grandes transformaciones y combatir la desigualdad. ¿Dónde? En las listas de espera, que hoy día son casi 3 millones de personas”.

El parlamentario agregó que “en el acceso a los medicamentos, donde claramente el IVA, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, tiene que ser rebajado o eliminado los medicamentos. ¿Y dónde más? En la salud mental. Porque hoy día los trastornos de ansiedad, de la depresión, son de cada día y eso hay que abordarlo con mucha profundidad, superando la dificultad de acceso. Por eso, con Jeannette Jara sabemos que podemos hacer un gobierno donde la salud se respete y sea un derecho y no una peregrinación de las personas”.

Castro posee una amplia experiencia en materias de salud pública. De profesión médico cirujano, fue presidente del Colegio Médico entre 2002 y 2008. Es senador por la Región de O’Higgins desde marzo de 2022 y anteriormente fue diputado durante tres períodos, entre 2010 y 2022.

