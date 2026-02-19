Home Internacional "comienza paro de 24 horas en argentina: aerolíneas chilenas anunc..."

Comienza paro de 24 horas en Argentina: Aerolíneas chilenas anuncian medidas

El paro está organizado por el sector del transporte, empleados de la administración, además de comerciantes, de un total de 13 sindicatos que ya anunciaron su respaldo en rechazo a la reforma laboral de Javier Milei, por lo que se espera que durante la jornada se vean afectados muchos de los servicios esenciales.

Patricia Schüller Gamboa
La huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral del Ejecutivo argentino inició en la madrugada de este jueves, horas antes de que la Cámara de Diputados aborde un proyecto que ya consiguió la semana pasada el apoyo del Senado.

El paro, que durará 24 horas, está organizado por el sector del transporte, empleados de la administración, además de comerciantes, de un total de 13 sindicatos que ya anunciaron su respaldo en rechazo a la reforma laboral de Javier Milei, por lo que se espera que durante la jornada se vean afectados muchos de los servicios esenciales.

En este sentido, Aerolíneas Argentinas confirmó, en declaraciones recogidas por el diario La Nación, la cancelación de 255 vuelos como consecuencia del paro, lo que afectará a más de 31.000 pasajeros y tendrá un impacto económico de alrededor de tres millones de dólares.

Está previsto que la Cámara de Diputados debata y vote la reforma laboral

La huelga, la cuarta celebrada contra las políticas del Ejecutivo de La Libertad Avanza, se produce en una jornada en la que está previsto que la Cámara de Diputados debata y vote una reforma laboral que introduce limitaciones a asambleas y huelgas, crea un banco de horas que permite compensar horas extra con tiempo libre y establece un “salario dinámico” que puede establecerse por tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas.

Ante las críticas de algunos legisladores aliados, el gobierno de Milei modificó el artículo 44 de la reforma, que habría implicado una reducción del salario de las bajas médicas hasta el 50% si el trabajador sufriera un accidente o enfermedad no vinculada a sus tareas.

El Senado aprobó hace una semana la denominada Ley de Modernización Laboral, con 42 apoyos, 30 votos negativos y ninguna abstención, tras una maratoniana sesión parlamentaria de 13 horas que concluyó con una victoria del dirigente libertario.

Líneas aéreas chilenas


En Chile, Sky, anunció que otorgará “flexibilidad” a sus pasajeros, lo que incluye cambiar la fecha de viaje “sin costo” por hasta 12 meses después de la fecha de vuelo original. También ofreció devolver “el 100% del valor de los tramos no volados al mismo medio de pago”.

“En Sky, lamentamos las molestias ocasionadas ante esta situación ajena a la compañía. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de brindar la flexibilidad que nuestros pasajeros necesitan en estos momentos”, informó la aerolínea.

Por su parte, Latam informó que “algunos vuelos podrían no ser cancelados sino operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo. Es por ello que sugerimos a los pasajeros que confirmen el estado de su vuelo”.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

