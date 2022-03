Comisión de Cámara aprueba reforma que permitirá renuncia de convencionales

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este jueves el proyecto de reforma que busca modificar la actual Constitución con el objetivo de permitir la renuncia de convencionales constituyentes.



De todas maneras, cabe aclarar que lo visado por la instancia no contempla un mecanismo de reemplazo. Esta propuesta se votó de manera separada, pero no logró contar con el quórum suficiente.



Con esto, el proyecto de reforma avanzará efectivamente a su segundo trámite constitucional y será discutido y votado el próximo lunes por la Cámara de Diputados.



Así, comienza a tomar forma la normativa que permitirá la eventual renuncia efectiva del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien anunció su dimisión “de palabra” del órgano constituyente luego de protagonizar una polémica respecto a su estado de salud.



La tramitación de esta iniciativa ocurre luego de que este lunes se diera a conocer que Rojas Vade pretendía retornar el día martes a la Convención Constitucional. “Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”, dijo.