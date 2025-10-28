Comisión revisora aprobó Acusación Constitucional contra juez Antonio Ulloa

La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Acusación Constitucional contra el juez Antonio Ulloa por su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra imputado por el caso Audios.



El informe fue aprobado con tres votos a favor y dos en contra. Ahora, el libelo deberá ser discutido mañana en la Sala de la Cámara Baja.



La Acusación Constitucional fue presentada por diputados oficialistas, encabezados por Daniel Manouchehri, donde se acusa al juez “de forma grave y reiterada el deber de reserva y confidencialidad que le impone la Constitución, la ley y los códigos de ética judicial”.

Los parlamentarios han señalado que el magistrado habría incurrido en una grave infracción a sus deberes, al “participar en la resolución de causas y otros procedimientos judiciales, pese a la existencia de conflictos de interés y de una manifiesta animadversión hacia ciertos intervinientes”.



La acusación sostiene que Ulloa “intervino indebidamente en el nombramiento de integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, solicitando ayuda en los nombramientos al abogado Hermosilla”.