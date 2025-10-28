Home Nacional "comisión revisora aprobó acusación constitucional contra juez ant..."

Comisión revisora aprobó Acusación Constitucional contra juez Antonio Ulloa

El libelo fue presentado por diputados oficialistas, encabezados por Daniel Manouchehri, donde se acusa al juez “de forma grave y reiterada el deber de reserva y confidencialidad que le impone la Constitución, la ley y los códigos de ética judicial”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Acusación Constitucional contra el juez Antonio Ulloa por su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra imputado por el caso Audios.

El informe fue aprobado con tres votos a favor y dos en contra. Ahora, el libelo deberá ser discutido mañana en la Sala de la Cámara Baja.

La Acusación Constitucional fue presentada por diputados oficialistas, encabezados por Daniel Manouchehri, donde se acusa al juez “de forma grave y reiterada el deber de reserva y confidencialidad que le impone la Constitución, la ley y los códigos de ética judicial”.

Los parlamentarios han señalado que el magistrado habría incurrido en una grave infracción a sus deberes

Los parlamentarios han señalado que el magistrado habría incurrido en una grave infracción a sus deberes, al “participar en la resolución de causas y otros procedimientos judiciales, pese a la existencia de conflictos de interés y de una manifiesta animadversión hacia ciertos intervinientes”.

La acusación sostiene que Ulloa “intervino indebidamente en el nombramiento de integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, solicitando ayuda en los nombramientos al abogado Hermosilla”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Decretan prisión preventiva para los tres adultos impu...

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó de la internación provisoria a la adolescente señalada como aparente pareja de Juan Beltrán, uno de los acusados. Además informó que los cuatro implicados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio, y que uno de ellos enfrenta cargos adicionales por inhumación ilegal.

Leer mas
Panoramas

Destinos culturales de Chile: Si vas a la Región del M...

Cuando pensamos en destinos turísticos Chile, a menudo nos centramos en la costa, los desiertos o las grandes ciudades. Pero también hay regiones en las que la cultura, la tradición, el vino, la naturaleza y la historia local se combinan para ofrecer una experiencia plena. La Región del Maule es exactamente una de esas zonas.

Leer mas
Panoramas

Destinos culturales de Chile: Revisa lo que no te pued...

Cuando pensamos en destinos turísticos Chile, muchas veces visualizamos playas soleadas, ciudades modernas o hermosos paisajes. Pero también hay regiones donde la historia, la tradición agrícola, el mar y los valles se combinan para ofrecer una experiencia cultural auténtica. La Región de O’Higgins es justamente una de esas zonas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/