Comisión revisora aprueba Acusación Constitucional contra Pardow

La comisión revisora de la Acusación Constitucional en contra el exministro de Energía, Diego Pardow, votó este martes el libelo que fue presentado en su contra.

Esto por los cobros extras en las cuentas de la luz tanto a raíz de un error de cálculo como de una sobreestimación de la empresa Transelec sobre su capital.

Según consignó T13, al exsecretario de Estado se le cuestiona por un eventual conflicto de interés porque su pareja es socia de una firma que representó a Transelec en un juicio.

La comisión determinó aprobar la acusación con tres votos a favor del presidente de la instancia, Jaime Mulet (FRVS) y de los diputados Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN), y uno en contra de Ericka Ñanco (FA). La diputada Carmen Hertz (PC) no acudió por encontrarse con licencia.

La Acusación Constitucional deberá ser votada en la Sala de la Cámara de Diputados el miércoles 19 de noviembre a partir de las 10:00 horas. De ser aprobada, pasará al Senado.

El exministro llegó al Congreso este martes, tal como lo hizo este lunes a la sesión de la comisión que finalmente no tuvo quórum.

Tras la aprobación del libelo, Pardow fue consultado sobre el voto en su contra de Mulet. Respondió que “esto es trabajo, no hay que considerarlo algo distinto a lo que corresponde. He tratado de dar explicaciones a cada una de las observaciones que, en particular, el diputado Mulet también hizo. Si a él no le pareció suficiente, tiene el derecho de votar como corresponda”.

“Nuestra convicción es que esto se basa en antecedentes falsos. Lo que esperaría o le pediría a los parlamentarios que evalúan esta acusación es que revisen los antecedentes”, indicó, consignó T13.

De aprobarse la acusación, el exministro será inhabilitado por cinco años de ejercer cargos públicos. Al respecto sostuvo que “mi vocación siempre es la vocación de una persona académica, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde el año 2008 y quedar obviamente inhabilitado de aquello es algo doloroso, y no tengo ningún problema con admitirlo”.