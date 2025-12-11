Home Nacional "comisión revisora de acusación constitucional contra juez simpert..."

Comisión revisora de Acusación Constitucional contra juez Simpertigue ratifica decisión de aprobar libelo

Según informó Radio Biobío, al igual que en la jornada del miércoles, la instancia volvió a votar el libelo, esta vez tomando en cuenta documentos que no habían sido revisados previamente. El resultado, sin embargo, no cambió.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Comisión revisora de Acusación Constitucional contra juez Simpertigue ratifica decisión de aprobar libelo

La comisión revisora de la Cámara de Diputados ratificó la Acusación Constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, manteniendo los cuatro votos a favor de Cosme Mellado (PR), Álvaro Carter (Republicano), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Maite Orsini (FA). La diputada Mónica Arce (Indep-DC) no participó.

Según informó Radio Biobío, al igual que en la jornada del miércoles, la instancia volvió a votar el libelo, esta vez tomando en cuenta documentos que no habían sido revisados previamente. El resultado, sin embargo, no cambió.

Los nuevos antecedentes buscaban acreditar el pago de un viaje en crucero junto al abogado Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputado en la trama “Muñeca Bielorrusa”. Sin embargo, la presidenta de la comisión, Maite Orsini, desestimó esos antecedentes al detectar inconsistencias: “En el estado de cuenta se ve un pago a una empresa llamada Lan Chile, una empresa que no existe desde hace más de una década”.

Orsini calificó los documentos como “completamente irrelevantes” y señaló que espera una votación “contundente” en Sala, aunque aclaró que el calendario depende de la presidencia de la Corporación.

Desde el oficialismo también hubo críticas. El diputado socialista Daniel Manouchehri afirmó que “lo que aquí presentó la defensa es de lo más chanta que se ha visto en este Congreso”, subrayando que los antecedentes no prueban la devolución de dinero y recordando la gravedad del caso, vinculado a presuntas coimas a una jueza.

La Sala de la Cámara será convocada el lunes,a las 14:00 horas, para votar la acusación. Simpertigue ya fue suspendido por dos meses por la Corte Suprema en el marco de la investigación del caso Audios.

Comisión revisora anula votación por Acusación Constitucional contra juez Simpertigue: Faltaba un documento
Source Texto. Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Investigan a juez Urrutia por dos viajes al extranjero...

Según consignó Emol, los viajes corresponden a enero de 2020 y octubre de 2022, cuando se le había prescrito reposo por licencias psiquiátricas.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile con pueblos patrimoniales...

Los lugares turísticos en Chile con pueblos patrimoniales ofrecen experiencias que van más allá del turismo convencional: son espacios donde la historia, la arquitectura y las tradiciones locales se mantienen vivas, consolidando a Chile como un país diverso y culturalmente invaluable.

Leer mas
Internacional
Presidenta de partido opositor venezolano criticó a Ja...

Desde Oslo, María Beatriz Martínez, en conversación con Radio Pauta, dijo que “soy muy respetuosa y la verdad es que no me gustaría emitir opinión, pero creo que es risible y además la deja muy mal parada”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/