Cómo estarán las temperaturas la noche del 24 y el 25 de diciembre

Revisa cómo estará el pronóstico del tiempo para Navidad en Santiago: temperaturas sobre los 30 °C durante el 24 y 25 de diciembre.

Natalia Hess
Cómo estarán las temperaturas la noche del 24 y el 25 de diciembre

Santiago vive días marcados por altas temperaturas, con registros que han superado los 30 grados y que anticipan un escenario cercano a una ola de calor. Esta situación se mantendrá durante Nochebuena y se intensificará en la jornada del 25 de diciembre.

¿Cómo estará la temperatura a este 24 de diciembre?

De acuerdo con el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este miércoles 24 de diciembre estará marcado por cielos despejados durante toda la jornada.

La temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 32 °C, convirtiéndose en el segundo día más caluroso de la semana en Santiago.

Este escenario será muy similar al registrado el pasado martes 23 de diciembre.

Pronóstico para el 25 de diciembre

El jueves 25 de diciembre, día festivo, el calor se hará aún más presente. Según la DMC, se espera una mínima de 15 °C y cielos completamente despejados desde la mañana hasta la noche.

La temperatura máxima llegará a los 33 °C, transformándose en la jornada más calurosa de la penúltima semana de diciembre.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante el escenario de altas temperaturas y condiciones cercanas a una ola de calor durante las celebraciones de Navidad, es importante tomar precauciones, especialmente para quienes realizarán compras, traslados o actividades al aire libre durante el 24 y 25 de diciembre.

  • Evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación.
  • Mantener una hidratación constante.
  • Usar protector solar y ropa liviana.
  • Tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.
Texto: La Nación / Foto: Berisso Ya
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Natalia Hess
