Cómo llegar a Caleta Tortel: uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos

Caleta Tortel es uno de los lugares turísticos en Chile más singulares, famoso por sus pasarelas de madera y su ubicación entre fiordos y glaciares.

Situado en el extremo sur de la Región de Aysén, este destino se ha convertido en un imperdible para quienes buscan experiencias auténticas y alejadas de las rutas tradicionales.

Llegar hasta allí es parte de la aventura, ya que combina distintos medios de transporte y paisajes inolvidables.

Lugares turísticos en Chile: vuelo hasta Coyhaique

La forma más común de iniciar el viaje hacia Caleta Tortel, uno de los lugares turísticos en Chile más remotos, es tomar un vuelo desde Santiago al Aeropuerto Balmaceda, cercano a Coyhaique. Esta ciudad funciona como puerta de entrada a la Carretera Austral y es el punto de partida hacia Tortel.

Lugares turísticos en Chile: traslado por la Carretera Austral

Desde Coyhaique, se puede continuar en bus o vehículo particular hacia Cochrane, recorriendo parte de la Carretera Austral. Este trayecto, que atraviesa paisajes de ríos, montañas y bosques, es considerado uno de los más escénicos entre los lugares turísticos en Chile.

Lugares turísticos en Chile: conexión hacia Caleta Tortel

Una vez en Cochrane, se toma un bus o transporte local hasta Caleta Tortel, ubicado a unos 120 km al sur. El viaje dura cerca de 3 horas y finaliza en el pueblo, donde las pasarelas de madera reemplazan las calles tradicionales, consolidando su carácter único dentro de los lugares turísticos en Chile.

Alternativas de acceso a lugares turísticos en Chile

Vehículo particular: recorrer la Carretera Austral en auto es una opción flexible, aunque requiere experiencia en caminos rurales.

recorrer la Carretera Austral en auto es una opción flexible, aunque requiere experiencia en caminos rurales. Acceso marítimo: hasta principios del siglo XXI, Tortel solo era accesible por mar. Hoy sigue siendo posible llegar en embarcaciones desde fiordos cercanos, lo que lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más especiales.

Visitar Caleta Tortel es una aventura que comienza mucho antes de llegar al pueblo.

El recorrido por la Carretera Austral, los traslados desde Coyhaique y la llegada a sus pasarelas de madera convierten este destino en un imperdible dentro de los lugares turísticos en Chile.