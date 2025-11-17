Cómo llegar a la Casa Museo de Neruda en Isla Negra, uno de los lugares turísticos de Chile más emblemáticos

Visitar la Casa Museo de Isla Negra, la residencia más famosa de Pablo Neruda, es una de las experiencias imperdibles dentro de los lugares turísticos de Chile.

Rodeada de mar, poesía y objetos coleccionados por el poeta, esta casa constituye un viaje cultural imprescindible. Aquí tienes una guía clara y actualizada para llegar desde Santiago, Valparaíso o Viña del Mar.

Ubicación de la Casa Museo Isla Negra dentro de los lugares turísticos de Chile

La Casa Museo Isla Negra se encuentra en la localidad costera de Isla Negra, comuna de El Quisco, en la Región de Valparaíso.

Dirección oficial: Poeta Neruda s/n, Isla Negra (según Registro de Museos de Chile).

Cómo llegar a Isla Negra desde Santiago

La distancia entre Santiago e Isla Negra varía entre 111 km y 125 km, dependiendo del punto de salida.

En auto

Ruta recomendada: Ruta 68 → desvío hacia El Quisco / Isla Negra .

. Tiempo estimado: 1 h 20 min a 1 h 40 min , según tráfico.

, según tráfico. Camino completamente pavimentado.

En bus

Salidas desde Terminal Alameda y Terminal Sur hacia El Quisco o Isla Negra .

o . Empresas con servicios al litoral central cubren estos trayectos.

Tiempo aproximado: 1 h 45 min a 2 h 10 min .

. Desde el terminal de Isla Negra se llega caminando a la casa museo en pocos minutos.

Cómo llegar a Isla Negra desde Viña del Mar o Valparaíso

Existen buses interurbanos hacia El Quisco e Isla Negra .

e . Una opción común es tomar buses que van hacia San Antonio y que pasan por las localidades del litoral sur (Algarrobo → El Quisco → Isla Negra).

y que pasan por las localidades del litoral sur (Algarrobo → El Quisco → Isla Negra). Tiempo estimado: 1 h 10 min a 1 h 30 min según el punto de partida.

Consejos prácticos para visitar este hito entre los lugares turísticos de Chile