La Reserva Nacional Los Flamencos es uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos del norte grande y uno de los principales atractivos naturales del Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta.

Administrada por Conaf, esta área protegida destaca por sus paisajes altiplánicos, lagunas de altura y una biodiversidad única, donde habitan flamencos andinos, vicuñas y otras especies propias del desierto más árido del mundo.

Dónde se ubica la Reserva Nacional Los Flamencos, uno de los lugares turísticos en Chile del altiplano

La Reserva Nacional Los Flamencos se localiza en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. A diferencia de otros parques, no es un territorio continuo, sino que está compuesta por varios sectores distribuidos alrededor del Salar de Atacama, entre ellos:

Laguna Chaxa , en el sector Soncor

Salar de Tara

Valle de la Luna, que forma parte de la reserva, aunque cuenta con un sistema de acceso y gestión diferenciados

Esta configuración la convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más diversos en términos paisajísticos y ecológicos.

Cómo llegar a la Reserva Nacional Los Flamencos desde Antofagasta

Desde la ciudad de Antofagasta, el acceso principal es por vía terrestre:

Tomar la Ruta 5 Norte en dirección a Calama. Desde Calama, continuar por la Ruta 25 hacia San Pedro de Atacama.

El trayecto total es de aproximadamente 310 kilómetros, con un tiempo de viaje estimado de 4 a 5 horas, dependiendo de las condiciones del camino y el tráfico.

Cómo llegar a los sectores de la Reserva Nacional Los Flamencos desde San Pedro de Atacama

San Pedro de Atacama funciona como base para visitar los distintos sectores de este destino, considerado uno de los lugares turísticos en Chile más visitados del desierto.

Laguna Chaxa (sector Soncor) :

Se accede por la Ruta 23 hacia el sur, a unos 30 km de San Pedro de Atacama. Es uno de los sectores más accesibles y visitados de la reserva.

Desde San Pedro, tomar la Ruta 23 en dirección al Paso Internacional Sico . El recorrido es de aproximadamente 120 km . El camino está pavimentado en gran parte, pero alcanza alturas superiores a los 4.000 msnm .

También se accede por la Ruta 23 , hacia el noreste. Debido a la altitud, el clima extremo y el estado de los caminos, se recomienda vehículo 4×4 o tours autorizados .

Está a solo 13 km de San Pedro de Atacama. Aunque forma parte de la reserva, su administración y sistema de ingreso son independientes del resto de los sectores.

Recomendaciones para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más extremos

Al visitar la Reserva Nacional Los Flamencos, es fundamental considerar:

Aclimatarse adecuadamente , especialmente antes de visitar sectores sobre los 4.000 metros de altitud

, especialmente antes de visitar sectores sobre los 4.000 metros de altitud Llevar agua suficiente, protección solar y abrigo , ya que las temperaturas pueden variar bruscamente

, ya que las temperaturas pueden variar bruscamente Respetar los horarios, senderos y normativas de Conaf

No alimentar ni molestar a la fauna silvestre

Estas medidas son clave para preservar este entorno, considerado uno de los lugares turísticos en Chile más frágiles y valiosos del altiplano.