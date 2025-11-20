Cómo llegar a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt: uno de los grandes lugares turísticos de Chile

La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt es uno de los destinos naturales más importantes del país y un imperdible dentro de los lugares turísticos de Chile.

Formada por Isla Damas y Isla Choros en la Región de Coquimbo, y por Isla Chañaral en Atacama, este ecosistema protegido alberga pingüinos de Humboldt, delfines, aves marinas, lobos marinos y aguas transparentes.

Acceso desde La Serena: la ruta más utilizada hacia uno de los lugares turísticos de Chile

Llegar por La Serena es la vía más popular para conocer el sector de Isla Damas e Isla Choros, partiendo desde Punta de Choros.

Cómo llegar desde La Serena:

En auto: tomar la Ruta 5 y luego desviar hacia la Ruta D-110 hasta Punta de Choros. El viaje dura entre 1 hora 40 min y 2 horas , según el tráfico y el estado del camino.

tomar la Ruta 5 y luego desviar hacia la Ruta D-110 hasta Punta de Choros. El viaje dura , según el tráfico y el estado del camino. En bus: existen servicios irregulares y poco frecuentes hacia el sector de Los Choros. No son diarios ni garantizados.

existen servicios irregulares y poco frecuentes hacia el sector de Los Choros. No son diarios ni garantizados. En tour: agencias de La Serena y Coquimbo ofrecen transporte + navegación, siendo la alternativa más confiable.

Embarcación: Desde Punta de Choros salen las lanchas autorizadas por Sernapesca y CONAF hacia la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Acceso por Chañaral de Aceituno: otra entrada destacada entre los lugares turísticos de Chile

La segunda vía es llegar por Caleta Chañaral de Aceituno, en la Región de Atacama, punto ideal para navegar hacia Isla Chañaral, famosa por el avistamiento de ballenas.

Cómo llegar:

En auto: desde Vallenar tomar la Ruta 5 y desviar hacia la costa por el sector de El Morado. El trayecto dura aprox. 2 horas desde Vallenar y 2 a 2,5 horas desde La Serena .

desde Vallenar tomar la Ruta 5 y desviar hacia la costa por el sector de El Morado. El trayecto dura desde Vallenar y . Estado del camino: es transitable, pero algunos tramos son de ripio en condiciones regulares ; no se recomienda para vehículos muy bajos.

es transitable, pero ; no se recomienda para vehículos muy bajos. En tour: hay operadores locales que realizan navegación con autorización.

Navegaciones autorizadas: el ingreso regulado a uno de los lugares turísticos de Chile

El acceso a la reserva es solo por vía marítima, y únicamente a bordo de embarcaciones autorizadas.

Reglas importantes y precisas:

Isla Damas: permite desembarcar, pero solo en horarios y aforo controlado , con permanencia limitada (por lo general, 1 hora).

permite desembarcar, pero , con permanencia limitada (por lo general, 1 hora). Isla Choros e Isla Chañaral: no permiten desembarco en ninguna circunstancia; solo navegación alrededor.

en ninguna circunstancia; solo navegación alrededor. Duración: las navegaciones duran entre 2 y 3 horas , dependiendo del clima.

las navegaciones duran entre , dependiendo del clima. Suspensiones: se suspenden por viento o marejadas.

se suspenden por viento o marejadas. Seguridad: todas las lanchas autorizadas incluyen guía acreditado y chaleco salvavidas.

Consejos esenciales para visitar uno de los grandes lugares turísticos de Chile

Reserva con anticipación , especialmente en verano.

, especialmente en verano. Llega temprano , ya que las lanchas tienen cupos limitados.

, ya que las lanchas tienen cupos limitados. Lleva abrigo , incluso en temporada de calor.

, incluso en temporada de calor. Revisa el pronóstico , ya que el viento puede suspender salidas.

, ya que el viento puede suspender salidas. Respeta la fauna, mantén silencio y sigue las indicaciones del guía.

La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt es uno de los lugares turísticos de Chile más valiosos para quienes buscan naturaleza pura y contacto con la fauna marina.

Ya sea desde La Serena por Punta de Choros o desde Atacama por Chañaral de Aceituno, llegar es sencillo si conoces las rutas, horarios y regulaciones de conservación.