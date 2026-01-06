La Reserva Nacional Río de los Cipreses es uno de los lugares turísticos en Chile más valorados de la zona central para el senderismo, la observación de paisajes cordilleranos y el turismo de naturaleza. Ubicada en la Región de O’Higgins, esta área protegida administrada por Conaf resguarda bosques de ciprés de la cordillera, ríos de montaña y rutas de trekking de diversa dificultad.

Por su cercanía a Santiago y Rancagua, se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile ideales para escapadas de fin de semana, aunque su acceso final requiere planificación y respeto por las condiciones del entorno.

Dónde se ubica la Reserva Nacional Río de los Cipreses, un lugar turístico clave en Chile

La Reserva Nacional Río de los Cipreses se encuentra en la precordillera de la Región de O’Higgins, en la comuna de Machalí, a aproximadamente 50 kilómetros al oriente de Rancagua.

El acceso se realiza por el sector Chacayes, puerta de entrada a este espacio natural que forma parte del conjunto de lugares turísticos en Chile asociados a la cordillera central y al turismo de montaña.

Cómo llegar a la Reserva Nacional Río de los Cipreses desde Santiago

Para llegar a este lugar turístico de Chile desde Santiago, el viaje es completamente terrestre y tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos a 2 horas, dependiendo del tránsito.

La ruta general es:

Santiago a Rancagua por la Ruta 5 Sur

Rancagua a Machalí

Machalí al sector Chacayes, acceso a la reserva

Este recorrido posiciona a la Reserva Nacional Río de los Cipreses como uno de los lugares turísticos en Chile más accesibles desde la capital para actividades al aire libre.

Cómo llegar a la Reserva Nacional Río de los Cipreses desde Rancagua

Desde Rancagua, se debe tomar el camino hacia Machalí y continuar en dirección oriente hasta el sector Chacayes. A medida que se avanza., el entorno urbano da paso a un paisaje de precordillera.

El tramo final es de ripio, condición que se mantiene de forma permanente y que puede verse afectada por lluvias o nieve en invierno.

Tipo de vehículo y estado del camino hacia este lugar turístico en Chile

El acceso a la Reserva Nacional Río de los Cipreses puede realizarse en vehículo particular. En condiciones normales, no es obligatorio un vehículo 4×4, pero sí se recomienda un vehículo con mayor despeje.

Es importante considerar que:

en invierno puede haber barro, hielo o restricciones de acceso

en algunas temporadas el ingreso puede estar limitado por razones de seguridad o conservación

Por ello, siempre se debe verificar el estado del acceso antes de visitar este lugar turístico en Chile.

Transporte público hacia la Reserva Nacional Río de los Cipreses

Se puede llegar en transporte público hasta Rancagua y luego continuar hacia Machalí en buses o colectivos. Sin embargo, no existe transporte público directo hasta la entrada de la reserva.

Desde Machalí, el tramo final suele requerir:

taxi local

vehículo particular

coordinación previa

Este es un punto clave a considerar al planificar la visita a uno de los lugares turísticos en Chile de carácter cordillerano.

Recomendaciones antes de visitar este lugar turístico en Chile

Antes de visitar la Reserva Nacional Río de los Cipreses, se recomienda:

revisar horarios, cupos y condiciones de acceso informadas por Conaf

llevar agua, protección solar y vestimenta adecuada

respetar senderos habilitados y normas de conservación

La reserva cuenta con senderos señalizados y zonas autorizadas, pero no posee infraestructura urbana, por lo que se requiere autonomía y preparación.

Un destino de montaña dentro de los lugares turísticos en Chile

La Reserva Nacional Río de los Cipreses se consolida como uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos de la zona central para quienes buscan contacto directo con la naturaleza, trekking y paisajes de cordillera sin desplazarse largas distancias.

Su combinación de accesibilidad, valor ecológico y entorno natural la convierte en una alternativa destacada para el turismo responsable y las escapadas de naturaleza en la Región de O’Higgins.