Cómo llegar a los Géiseres del Tatio: guía práctica para visitar uno de los bellos lugares turísticos en Chile

Los Géiseres del Tatio, ubicados a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en la Región de Antofagasta, son uno de los fenómenos geotérmicos más asombrosos del altiplano y uno de los lugares turísticos en Chile más visitados por viajeros de todo el mundo.

Para disfrutar su espectáculo de vapor al amanecer, es clave saber cómo llegar de forma segura y bien preparado.

Cómo llegar a los Géiseres del Tatio desde San Pedro de Atacama: ruta habitual hacia uno de los lugares turísticos en Chile

La forma más común de llegar al Tatio es salir desde San Pedro de Atacama, ubicado a unos 89 km del campo geotérmico. El trayecto dura entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas, dependiendo del estado del camino.

El acceso se realiza por la Ruta B-245 .

. La mayoría de los tours parten entre 4:30 y 5:30 AM , para llegar al amanecer, cuando la actividad del vapor es mayor.

, para llegar al amanecer, cuando la actividad del vapor es mayor. La altura supera los 4.200 metros, por lo que es recomendable aclimatarse en San Pedro.

Es el punto de partida más seguro y con mayor infraestructura turística.

Cómo llegar a los Géiseres del Tatio por cuenta propia: alternativa para explorar los lugares turísticos en Chile en forma independiente

Si decides conducir por tu cuenta, considera:

Aunque no siempre es obligatorio un 4×4, se recomienda un vehículo alto por los tramos de ripio, baches y pendientes.

El camino puede ser complejo en la oscuridad de la madrugada.

Llevar combustible suficiente , ya que no hay servicios en ruta.

, ya que no hay servicios en ruta. Debido a la altura, es normal sentir mareos o malestar si no hubo aclimatación previa.

Evitar manejar de noche si no conoces el camino.

Cómo llegar a los Géiseres del Tatio desde Calama: ruta alternativa dentro de los lugares turistas en Chile

También es posible llegar desde Calama, aunque esta ruta es menos utilizada:

El recorrido total es de aproximadamente 150 a 160 km , dependiendo del tramo escogido.

, dependiendo del tramo escogido. Desde Calama se puede conectar con caminos hacia San Pedro o rutas más directas hacia el altiplano.

Algunos tramos tienen menos señalización y son usados por vehículos de faena minera.

Se recomienda para viajeros con experiencia o en tour guiado.

Traslado ida y vuelta en minibús o vehículo autorizado.

Guías con conocimiento local.

Desayuno en la zona geotérmica.

Paradas en puntos como el poblado de Machuca.

Los precios suelen ir entre $30.000 y $50.000 CLP, dependiendo de la temporada.

Recomendaciones esenciales para visitar estos lugares turísticos en Chile con seguridad

Llevar ropa abrigada en capas : las temperaturas pueden bajar de -10°C y, en invierno, incluso más.

: las temperaturas pueden bajar de y, en invierno, incluso más. Hidratación constante y movimientos tranquilos para evitar mal de altura.

Protector solar, gorro y guantes.

Respetar las zonas delimitadas: algunas piscinas superan los 85°C .

. Evitar correr o acercarse demasiado a las fumarolas.

Visitar los Géiseres del Tatio es una experiencia inolvidable dentro de los grandes lugares turísticos en Chile, y saber cómo llegar es fundamental para disfrutar el amanecer entre fumarolas de manera segura.

Ya sea en tour, en vehículo propio o desde rutas alternativas, ir preparado para la altura, el frío y el camino garantiza una visita memorable.