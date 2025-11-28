Cómo llegar a Sewell: guía para visitar uno de los lugares turísticos en Chile declarados Patrimonio de la Humanidad

Sewell, conocido como la Ciudad de las Escaleras, es uno de los lugares turísticos en Chile más singulares.

Ubicado a más de 2.000 metros de altura en la cordillera de la Región de O’Higgins, este antiguo campamento minero de la División El Teniente fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2006 por su valor histórico, social y arquitectónico.

Pero hay un aspecto clave: Sewell solo puede visitarse en tours autorizados, ya que se encuentra dentro de una zona de seguridad minera administrada por Codelco.

Aquí tienes todo lo que necesitas para llegar con información precisa y actualizada.

Cómo llegar a Sewell desde Rancagua, punto de partida obligado para visitar lugares turísticos en Chile con acceso regulado

Rancagua es la base principal para acceder a los tours oficiales que suben a Sewell.

1. En tour autorizado (única forma de ingreso permitido)

El único modo de entrar a Sewell es mediante un tour certificado.

es mediante un tour certificado. No está permitido llegar en vehículo particular ni a pie por la ruta interna de El Teniente.

Los tours incluyen: Transporte autorizado, Guías especializados, Control de acceso en portería minera, Visita a edificios restaurados, Recorrido por la Escalera Central , Entrada al Museo de la Gran Minería del Cobre , Tiempo libre para fotografía.

Duración: entre 5 y 7 horas.

entre 5 y 7 horas. Documentación obligatoria: carnet o pasaporte para el control minero.

carnet o pasaporte para el control minero. Restricción de edad: ingreso permitido solo a personas entre 7 y 75 años, según normativa de seguridad industrial vigente.

2. ¿Puedo ir por cuenta propia?

No.

El acceso a Sewell está completamente restringido. Codelco prohíbe el tránsito de vehículos particulares y personas no autorizadas por razones de seguridad minera.

Cómo llegar a Rancagua para tomar un tour hacia Sewell, uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos

Desde Santiago

En bus: desde Terminal San Borja hacia Rancagua, con salidas cada 10–20 minutos. Duración: 1 h 20 min a 1 h 40 min .

desde Terminal San Borja hacia Rancagua, con salidas cada 10–20 minutos. En auto: Ruta 5 Sur → salida Rancagua. Duración: 1 h a 1 h 20 min .

Ruta 5 Sur → salida Rancagua. Los tours suelen salir desde puntos céntricos de Rancagua, como Mall Plaza América o la Plaza Los Héroes.

Desde otras ciudades

Todos los visitantes deben llegar primero a Rancagua para luego tomar el tour, ya que no existen tours regulares desde otras capitales regionales.

Cómo es el camino hacia Sewell dentro de El Teniente (2025)

Aunque los visitantes no pueden conducir este tramo, los tours lo recorren:

Se utiliza la Ruta del Cobre (G-21) .

. Camino de montaña , con curvas pronunciadas y tramos estrechos.

, con curvas pronunciadas y tramos estrechos. Altitud aproximada: 2.000 a 2.250 msnm .

. En invierno puede haber nieve o hielo , por lo que los tours ajustan salidas según condiciones.

o , por lo que los tours ajustan salidas según condiciones. Es una zona de alta seguridad: está prohibido detenerse o desviarse del itinerario oficial.

Qué ver en Sewell, uno de los lugares turísticos en Chile más sorprendentes

La Escalera Central , símbolo del campamento.

, símbolo del campamento. Edificios de colores restaurados: rojo, verde, azul, amarillo.

El Club Social , viviendas históricas y pabellones obreros.

, viviendas históricas y pabellones obreros. El Museo de la Gran Minería del Cobre , con documentos, fotografías y objetos originales.

, con documentos, fotografías y objetos originales. Miradores panorámicos sobre la cordillera.

Historia viva del auge minero chileno del siglo XX.

Qué saber antes de visitar Sewell (advertencias y requisitos 2025)

No puedes entrar sin tour. Todo visitante debe ir en transporte autorizado.

Todo visitante debe ir en transporte autorizado. Los tours no operan todos los días: suelen estar disponibles solo fines de semana o fechas específicas.

o fechas específicas. Reservar con anticipación es fundamental, especialmente en verano y vacaciones.

Dentro de Sewell no hay servicios turísticos completos : El agua no siempre es potable , No hay restaurantes regulares, Los baños dependen del tour.

: Llevar: Abrigo , incluso en verano, Calzado cómodo para caminar en pendientes y escaleras, Protección solar (la altitud aumenta la radiación).

No se visita la mina activa, solo el campamento patrimonial.

Sewell es uno de los lugares turísticos en Chile más valiosos por su historia, arquitectura y ubicación en plena cordillera.

Llegar es fácil siempre que se considere un punto esencial: el ingreso está estrictamente regulado y solo se puede visitar mediante tour autorizado desde Rancagua.

Con esa información clara, el viaje a este Patrimonio Mundial se convierte en una experiencia inolvidable.