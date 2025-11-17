Home Viajes "cómo llegar a viña del mar: uno de los lugares turísticos de chil..."

Cómo llegar a Viña del Mar: uno de los lugares turísticos de Chile más visitados

Llegar a Viña del Mar es ingresar a uno de los lugares turísticos de Chile más visitados y conectados del país. Esta guía explica las rutas reales para viajar desde Santiago u otras ciudades y detalla cómo acceder fácilmente al Parque Quinta Vergara, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la región.

Eduardo Córdova
Llegar a Viña del Mar es adentrarse en uno de los lugares turísticos de Chile más reconocidos por su arquitectura patrimonial, su vida costera y su ambiente urbano.

Dentro de la ciudad, el Parque Quinta Vergara destaca como un punto cultural imprescindible, famoso por su anfiteatro, sus jardines y su historia.

Esta guía reúne las rutas más prácticas y verídicas para llegar a Viña del Mar y, una vez allí, desplazarse hasta la Quinta Vergara.

Cómo llegar a Viña del Mar desde Santiago, acceso clave dentro de los lugares turísticos de Chile

La distancia entre Santiago y Viña del Mar es de 115 km aproximadamente, lo que convierte el viaje en un trayecto breve y muy habitual para turistas nacionales y extranjeros.

En bus

  • Empresas de buses como TurBus, Pullman Bus y otras operan desde:
    • Terminal Alameda (Estación Central)
    • Terminal Pajaritos
    • Terminal San Borja
  • El viaje dura entre 1 hora 45 minutos y 2 horas.
  • Los buses llegan al Terminal de Viña del Mar, ubicado cerca del centro de la ciudad.

Fuente: empresas de transporte interurbano y datos de Rome2Rio.

En auto

  • Se utiliza la Ruta 68, totalmente pavimentada y con peajes.
  • El trayecto dura entre 1 hora 30 minutos y 1 hora 50 minutos, dependiendo del tráfico.

Desde el aeropuerto de Santiago

  • Puedes tomar un bus aeropuerto → Metro Pajaritos → Bus a Viña del Mar.
  • También existen servicios privados de traslado directo.

Cómo llegar a Viña del Mar desde otros lugares turísticos de Chile

  • Desde Valparaíso: Metro Valparaíso (Merval), colectivos o buses locales, trayecto de 15 a 20 minutos.
  • Desde Concón, Reñaca o Quintero: buses urbanos frecuentes hacia el centro de Viña del Mar.
  • Desde el sur o norte por carretera: conexión vía Ruta 5 → Troncal Sur (Ruta 60-CH) hacia Viña del Mar.

Cómo llegar a la Quinta Vergara, ícono de los lugares turísticos de Chile en Viña del Mar

El Parque Quinta Vergara se encuentra en el centro de la ciudad, por lo que es una zona de fácil acceso desde cualquier punto.

En transporte público

  • Metro Valparaíso (Merval):
    • Estación más cercana: Estación Miramar.
    • Desde ahí, son aproximadamente 10 minutos a pie hacia la entrada del parque.
  • Buses urbanos que pasan cerca del parque: líneas 103, 202, 212, 307, 309, 412, 607, 613, entre otras.
    (Datos verificados en Moovit, sistema de transporte Viña/Valparaíso).
  • Colectivos: varias líneas conectan sectores como Reñaca, Gómez Carreño, Forestal y Miraflores con el centro.

En taxi o vehículo particular

  • Puedes llegar directamente a la entrada principal, cercana a calle Errázuriz, donde suele existir disponibilidad de estacionamientos en calles aledañas (aunque se llenan rápido en horarios de alta afluencia).
  • En días de eventos, como conciertos en el anfiteatro, se recomienda llegar con anticipación.
Festival de Viña del Mar (aton)
Festival de Viña del Mar.

Qué encontrarás en la Quinta Vergara, uno de los lugares turísticos de Chile con más tradición

  • El Anfiteatro Quinta Vergara, famoso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.
  • El Palacio Vergara, de estilo neogótico veneciano, recientemente restaurado.
  • Amplios jardines, senderos, esculturas y zonas para descansar.
  • Áreas verdes ideales para recorrer en familia.

Por qué Viña del Mar y la Quinta Vergara siguen siendo esenciales entre los lugares turísticos de Chile

Viña del Mar combina playas, gastronomía, museos, parques y vida urbana. La Quinta Vergara, en el corazón de la ciudad, ofrece cultura, historia y un entorno natural único. Ambos lugares forman parte del circuito fijo para quienes quieren descubrir la región de Valparaíso y disfrutar una de las zonas más visitadas del país.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
11
