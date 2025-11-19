Cómo llegar al Desierto de Atacama: uno de los lugares turísticos de Chile más extraordinarios

El Desierto de Atacama es uno de los lugares turísticos de Chile más visitados por su belleza natural única, su cielo despejado, sus salares inmensos y su patrimonio cultural.

Desde San Pedro de Atacama es posible recorrer valles, géiseres, lagunas altiplánicas y sitios astronómicos que se encuentran entre los más destacados del mundo.

Aquí te explicamos cómo llegar, qué visitar y cómo aprovechar al máximo tu viaje.

Cómo llegar al Desierto de Atacama

La puerta de entrada principal es San Pedro de Atacama, un pueblo que concentra alojamientos, restaurantes, tours y servicios turísticos. Para llegar:

Vuela a Calama (Aeropuerto El Loa) : vuelos desde Santiago duran cerca de 2 horas.

: vuelos desde Santiago duran cerca de 2 horas. Traslado a San Pedro: el trayecto desde Calama es de 100 km y toma aproximadamente 1 hora y 20 minutos en transfer, bus o auto arrendado.

Este acceso es el más usado por viajeros que buscan conocer los paisajes más famosos dentro de los lugares turísticos de Chile.

Valle de la Luna: paisajes cercanos y sorprendentes

El Valle de la Luna, a pocos minutos en auto desde San Pedro, es uno de los sitios más emblemáticos del desierto. Su geografía —con dunas, formaciones rocosas y colores que cambian con la luz del día— lo convierte en un punto ideal para una caminata corta y para disfrutar el atardecer.

Géiseres del Tatio: el amanecer a más de 4.200 metros

Los Géiseres del Tatio forman uno de los campos geotérmicos más altos del planeta, ubicados a más de 4.200 metros de altitud. Para apreciarlos en su máximo esplendor, los tours suelen salir antes del amanecer, cuando las columnas de vapor son más visibles debido al frío extremo.

Este lugar es un imperdible entre los lugares turísticos de Chile, especialmente para quienes buscan experiencias naturales intensas.

Lagunas Altiplánicas: Miscanti y Miñiques

Ubicadas cerca de los 4.000 metros de altura, las Lagunas Miscanti y Miñiques destacan por su color azul profundo y su entorno rodeado de volcanes. El viaje desde San Pedro toma alrededor de una hora y media, y es común observar fauna andina como vicuñas y aves altiplánicas en el recorrido.

Salar de Atacama y Laguna Chaxa

El Salar de Atacama es el más grande del país y uno de los más espectaculares del continente. Dentro de él se encuentra la Laguna Chaxa, conocida por ser un excelente punto de observación de flamencos.

Este sector es especialmente recomendado para quienes quieren disfrutar de paisajes salinos únicos dentro de los lugares turísticos de Chile.

Valle del Arcoíris: colores naturales únicos

El Valle del Arcoíris recibe su nombre por la variedad de colores en sus cerros: verdes, rojos, blancos y ocres. Es un destino muy visitado por amantes de la fotografía y la geología. La excursión puede combinarse con visitas a sitios arqueológicos cercanos, como Petroglifos de Yerbas Buenas.

Turismo astronómico: los mejores cielos del planeta

El Desierto de Atacama posee algunos de los cielos más limpios del mundo. Por eso, varios observatorios turísticos ofrecen experiencias nocturnas para observar constelaciones, planetas y nebulosas. La baja humedad, la claridad atmosférica y la altitud hacen que este sea uno de los lugares turísticos de Chile más destacados para disfrutar la astronomía.

Consejos prácticos para recorrer el desierto

Hidrátate constantemente: la zona es extremadamente seca.

Usa bloqueador solar y sombrero incluso en invierno.

Ropa abrigada para los Géiseres del Tatio: la temperatura puede bajar a varios grados bajo cero.

Evita esfuerzos bruscos en altura: sube gradualmente.

Contrata servicios formales para tours y traslados.

Si arriendas auto, revisa que esté preparado para caminos de tierra y ripio.

El Desierto de Atacama es una maravilla natural que destaca entre los lugares turísticos de Chile, ofreciendo paisajes inolvidables, cultura ancestral y experiencias únicas a nivel mundial.

Ya sea para explorar sus valles, maravillarte con sus géiseres o contemplar su cielo nocturno, visitar este destino es una experiencia que transforma.