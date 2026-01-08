Cómo llegar al Parque Nacional Río Clarillo: uno de los lugares turísticos en Chile cerca de Santiago

El Parque Nacional Río Clarillo es uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos y accesibles para quienes buscan naturaleza, senderismo y vida silvestre a pocos kilómetros de Santiago.

Ubicado en la precordillera de la Región Metropolitana, este parque nacional destaca por su biodiversidad, sus cursos de agua y sus senderos aptos para visitas familiares y excursiones de un día.

Dónde se ubica el Parque Nacional Río Clarillo, uno de los lugares turísticos en Chile cercanos a la capital

El Parque Nacional Río Clarillo se encuentra en la comuna de Pirque, al suroriente de Santiago, dentro de la cuenca del río Maipo. Su entorno precordillerano lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más representativos de la zona central, con bosques esclerófilos, quebradas y fauna nativa.

El acceso principal se realiza por el sector de El Principal, en Pirque.

Cómo llegar al Parque Nacional Río Clarillo desde Santiago

Desde Santiago, el trayecto es sencillo y completamente por vía terrestre, con un tiempo de viaje aproximado de 1 a 1 hora y 15 minutos, dependiendo del punto de partida.

Tomar Av. Vicuña Mackenna o Acceso Sur en dirección al sur. Continuar hacia la comuna de Pirque. Desde el centro de Pirque, seguir las señalizaciones hacia El Principal – Río Clarillo. El camino conduce directamente al acceso oficial del parque.

El último tramo es un camino asfaltado y en buen estado, apto para vehículos particulares.

Cómo llegar en transporte público a uno de los lugares turísticos en Chile más cercanos a Santiago

También es posible acceder al Parque Nacional Río Clarillo utilizando transporte público:

Desde estaciones de Metro como Bellavista de La Florida , tomar buses o colectivos con destino a Pirque .

, tomar buses o colectivos con destino a . Una vez en Pirque, se puede continuar en taxi o colectivo hasta el sector El Principal, donde se ubica el acceso al parque.

Esta alternativa es utilizada principalmente los fines de semana y permite visitar uno de los lugares turísticos en Chile sin necesidad de vehículo propio.

Qué hacer en el Parque Nacional Río Clarillo, uno de los lugares turísticos en Chile ideales para el senderismo

El parque ofrece diversas actividades recreativas y educativas, entre ellas:

Senderismo por rutas señalizadas, como el Sendero Quebrada Jorquera y el Sendero Aliwen Mahuida

por rutas señalizadas, como el Sendero Quebrada Jorquera y el Sendero Aliwen Mahuida Observación de flora y fauna nativa , incluyendo zorros, aves rapaces y lagartijas

, incluyendo zorros, aves rapaces y lagartijas Zonas habilitadas para picnic , sin fogatas

, sin fogatas Actividades de educación ambiental y fotografía de naturaleza

Gracias a su infraestructura y cercanía, Río Clarillo es considerado uno de los lugares turísticos en Chile más apropiados para visitas familiares y excursiones de bajo a mediano nivel de dificultad.

Recomendaciones para visitar uno de los lugares turísticos en Chile de la zona central

Antes de visitar el Parque Nacional Río Clarillo, se recomienda:

Revisar los horarios de apertura , que varían según la temporada

, que varían según la temporada Llevar agua, protector solar y calzado adecuado

Respetar la prohibición de fogatas y mascotas

Seguir los senderos habilitados y las indicaciones de CONAF

Estas medidas son clave para proteger este entorno natural, considerado uno de los lugares turísticos en Chile más valiosos de la precordillera central.