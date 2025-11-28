Cómo llegar al Ventisquero Colgante del Parque Nacional Queulat: uno de los lugares turísticos clave de la Patagonia

El Ventisquero Colgante, la postal más emblemática del Parque Nacional Queulat, es uno de los lugares turísticos en Chile más impactantes: un glaciar suspendido sobre un paredón de roca, con una cascada gigantesca que cae sobre un valle cubierto por la selva valdiviana.

Para llegar sin contratiempos, es fundamental conocer las rutas reales, el estado de la Carretera Austral y la dificultad del sendero.

Cómo llegar al Ventisquero Colgante desde Puyuhuapi, uno de los puntos clave para visitar lugares turísticos en Chile

Puyuhuapi es la localidad más cercana y práctica para acceder al sector Ventisquero del parque.

1. En vehículo particular

Ruta: Puyuhuapi → Carretera Austral (Ruta 7) → Acceso Sector Ventisquero.

Puyuhuapi → Carretera Austral (Ruta 7) → Acceso Sector Ventisquero. Distancia: entre 19 y 25 km al sur de Puyuhuapi.

entre al sur de Puyuhuapi. Tiempo estimado: 25 a 35 minutos , dependiendo del clima.

, dependiendo del clima. Estado del camino 2025: Tramos pavimentados, otros de ripio variable , típicos de la Carretera Austral. El camino puede presentar barro, baches o humedad en días lluviosos.

Recomendación: conducir con precaución; evitar exceso de velocidad en zonas de curva y sombra.

2. En tours o transporte privado

Ideal para quienes no tienen vehículo.

Alojamiento y agencias de Puyuhuapi ofrecen traslados directos al parque .

. Garantizan ingreso en horarios adecuados y evitan complicaciones con el clima o el camino.

3. En transporte público

Buses regionales que conectan Coyhaique – Puyuhuapi – La Junta pueden dejarte cerca del acceso.

pueden dejarte cerca del acceso. Luego, se debe caminar o coordinar un transporte local.

Frecuencia limitada: recomendable confirmar horarios con anticipación.

Cómo llegar al Ventisquero Colgante desde Coyhaique y otras ciudades cercanas a los lugares turísticos en Chile del sur

Desde Coyhaique

Ruta: Coyhaique → Carretera Austral → Puyuhuapi → Acceso Ventisquero.

Coyhaique → Carretera Austral → Puyuhuapi → Acceso Ventisquero. Distancia: cerca de 220 km .

cerca de . Tiempo: 3 h 30 min a 4 h 30 min, dependiendo del clima y el estado del ripio.

Desde La Junta

Distancia: aproximadamente 28 km al sur por la Carretera Austral.

aproximadamente al sur por la Carretera Austral. Tiempo: entre 30 y 40 minutos.

Desde Santiago o regiones del norte

Vuelo a Aeropuerto Balmaceda (Coyhaique) .

. Viaje por tierra hacia Puyuhuapi y luego al parque.

Duración total: mínimo un día.

Acceso al Parque Nacional Queulat: horarios, tarifas y senderos 2025

Administración: CONAF.

CONAF. Sector habilitado: Ventisquero Colgante.

Ventisquero Colgante. Sendero principal: Longitud: alrededor de 3 km en total (ida + vuelta) . Dificultad: media , con zonas de pendiente y tramos resbaladizos. Duración estimada: 2 a 3 horas .

Senderos alternativos: Mirador General: caminata más corta y de menor dificultad. Laguna Témpanos: vista espectacular desde la base del glaciar.

Clima: extremadamente húmedo. La lluvia es frecuente incluso en verano.

extremadamente húmedo. La lluvia es frecuente incluso en verano. Cupos: puede haber control de aforo en temporada alta (enero–febrero).

Qué esperar del Ventisquero Colgante, uno de los lugares turísticos en Chile más imponentes

Una cascada gigantesca que nace de un glaciar colgante.

Miradores que permiten observar el valle, la laguna y el bosque nativo.

Selva valdiviana con nalcas gigantes, coigües, líquenes, musgo y aves endémicas.

Un paisaje que cambia constantemente con la neblina, la lluvia y el viento.

Recomendaciones 2025 para visitar este destino entre los lugares turísticos en Chile

Llevar capa de agua , ropa de secado rápido y calzado con buen agarre.

, ropa de secado rápido y calzado con buen agarre. Evitar el sendero si el clima está muy adverso.

Revisar el estado de la Carretera Austral antes de viajar.

antes de viajar. Ingresar al parque temprano para evitar saturación o cierres.

No acercarse demasiado a zonas de barranco o barro profundo.

El Ventisquero Colgante del Parque Nacional Queulat es uno de los lugares turísticos en Chile más extraordinarios.

Su acceso desde Puyuhuapi y Coyhaique, aunque requiere considerar el clima y el estado del ripio, permite llegar a un glaciar suspendido único en Sudamérica.

Una experiencia imprescindible para quienes recorren la Patagonia norte.