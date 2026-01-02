“Comportamiento depredador”: Músico demanda a Will Smith por acoso sexual y despido injustificado

El actor estadounidense, Will Smith, fue demandado por el violinista Brian King Joseph, quien acusó al intérprete por acoso sexual, despido injustificado y represalias, según informó la revista Variety.

Joseph, quien participó en la última gira que realizó el también rapero (llamada “Basada en una historia real: 2025”), apunta en su demanda contra Smith y la gerencia de Treyball Studios.

En la denuncia, el músico acusa a Smith por “comportamiento depredador” y prepararlo deliberadamente “para una mayor explotación sexual” durante dicha gira.

De acuerdo a la demanda, Smith contrató a Joseph en noviembre de 2024 para formar parte de un show en San Diego. Luego, el violinista se unió a la gira de Smith en 2025 y también fue invitado a participar en su próximo álbum.

Mientras cada vez se volvía más cercana la relación entre ambos, Smith supuestamente le dijo a Joseph: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, entre otras expresiones similares.

Según Variety, en la demanda detalla se unió a la primera etapa de la gira de Smith en marzo de 2025 para un concierto en Las Vegas, donde reservaron habitaciones de hotel para todo el equipo.

Joseph relata que su bolso, en el cual tenía la llave de su habitación, se perdió y fue encontrado después de varias horas por la gerencia.

Posteriormente, el músico regresó y descubrió que alguien entró a la habitación y dejó varias pertenencias, como toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH y una nota que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F”.

El violinista consideró que este mensaje era una advertencia de que “un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales” con él.

El músico informó de la situación al personal de seguridad del hotel y a los representantes de Smith, e incluso presentó una denuncia en la policía, y al poco tiempo, un miembro del equipo directivo le dijo que lo despedían, insinuando que inventó todo.

A raíz del despido, Joseph afirma que padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas. Además, indica que sufrió represalias, despido injustificado y acoso sexual, y solicita una indemnización por daños y perjuicios.

Defensa de Smith niega la acusación

Por su parte, en diálogo con People, el abogado de Smith, Allen B. Grodsky, negó los hechos y comentó que “las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”.

“Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”, sostuvo.