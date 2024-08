Con marcha por la Alameda comienza el paro nacional de profesores contra agobio y agresiones

Con una marcha a partir de las 10 horas de este miércoles por la Alameda, entre Baquedano y Los Héroes, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile dará inicio a un paro nacional contra el agobio, acoso, maltrato y agresiones.



El presidente del gremio, Mario Aguilar, espera que “seamos miles que levantemos la voz y digamos con fuerza que esto debe cambiar, el profesorado está estresado, agotado, maltratado y eso no lo vamos aceptar. Por eso levantamos la voz para decir no más acoso, agobio, maltrato y agresiones”.



Durante el primer semestre del 2024 el Magisterio sufrió la pérdida de dos colegas, Katherine Yoma y Albano Muñoz, quienes se suicidaron tras sufrir agresiones y acoso.



En el caso de la profesora de Antofagasta, se trató de agresiones de una alumna y su apoderado; mientras que Muñoz sufrió acoso laboral, sicológico y maltrato de la directora de su colegio en Molina, Región del Maule.



Además, Aguilar denunció el agobio que implica la actual Evaluación Docente, a la que deben dedicar horas destinadas a su descanso, sistema que no cuenta con una plataforma adecuada, poco transparente en la entrega de resultados y no cumple con los plazos de entrega.



Igualmente, el Magisterio denuncia el no pago de los sueldos al día; cotizaciones declaradas, pero no pagadas; demora de años en el pago del bono al incentivo al retiro, y el no pago de las menciones de las y los educadores de párvulo y diferenciales, entre otras irregularidades.



También se hace mención a la deuda histórica, “lo que refleja la indolencia por 43 años de todas las autoridades y del Estado de Chile, para más de 60 mil profesores que esperan esta reparación, hoy todos ellos personas mayores con malas pensiones”.