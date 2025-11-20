Home Nacional "conaf anunció investigación y revisión de protocolos por la trage..."

Conaf anunció investigación y revisión de protocolos por la tragedia

La Corporación Nacional Forestal, en una declaración, sostuvo que “hemos instruido una investigación interna para determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con este accidente. Entre la información se revisarán todos los antecedentes para esclarecer cada etapa de lo ocurrido: cómo se activaron los protocolos, cómo fueron las comunicaciones y cómo se desarrollaron las labores de búsqueda, rescate y evacuación”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció una investigación interna para determinar responsabilidades en la tragedia de Torres del Paine que significó la muerte de cinco turistas extranjeros en medio de una ventisca, sin guardaparques que los socorrieran.

“Hemos instruido una investigación interna para determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con este accidente. Entre la información se revisarán todos los antecedentes para esclarecer cada etapa de lo ocurrido: cómo se activaron los protocolos, cómo fueron las comunicaciones y cómo se desarrollaron las labores de búsqueda, rescate y evacuación”, señaló Conaf en una declaración.

“El día de las elecciones, 16 de noviembre, el parque contó con una dotación de 51 funcionarios, el mismo número del día siguiente. Ante el cambio de las condiciones climáticas en la zona y las primeras alertas recibidas en el circuito Macizo del Paine, se activó el protocolo de emergencia, que incluye que los funcionarios se trasladen al punto del incidente”, añadió.

“Los primeros desplegados en terreno fueron los guardaparques de Conaf, integrándose luego Carabineros, Ejército y Socorro Andino. Asimismo, se activó inmediatamente el Comité para la Gestión de Riesgos de Desastres (Cogrid) regional con los demás organismos del Estado involucrados en la emergencia”, recordó.

También expresó que “en un territorio de las dimensiones y complejidad de Torres del Paine, la labor de resguardo se realiza de manera coordinada entre Conaf y las empresas concesionarias que operan refugios y campamentos, las cuales mantienen personal permanente en cada sector”.

Asimismo, informó que “tras esta tragedia, Conaf revisará junto a las concesionarias los protocolos de seguridad y comunicación en los circuitos del parque, con el objetivo de reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias”.

Conaf ratifica que no había guardaparques en sector donde murieron los 5 turistas en Torres del Paine
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Parisi: “Me gustaría ser asesor de los dos candi...

El excandidato del Partido de la Gente, en conversación con Radio Cooperativa, sostuvo que está “mordiendo la derrota, esto es duro, no es fácil. Cuesta, porque uno le pone alma, corazón y hay mucha gente a la que darle las gracias por todo lo que hicieron, que fue realmente una genialidad, pero (estoy) con pena, estuvimos ahí y yo creo que nos jugaron algunas cosas chueco, pero es parte de la política”.

Leer mas
Nacional
Pablo Longueira: “Hay que mantener la diversidad de la...

El expresidente de la UDI y exsenador, en conversación con 24Horas, dijo que “aquí lo importante es cómo son capaces de conformar una coalición. (…) Yo intentaría hacer una gran coalición al estilo de como fue la Concertación con secretario ejecutivo, comisión política, una estructura política y ojalá desde el Libertario hasta el Partido de la Gente, o sea, hay que formar un nuevo conglomerado, una nueva mayoría para darle al país gobernanza, ese es el desafío”.

Leer mas
Nacional
Kast se reunió con alcaldes de Chile Vamos: “Tie...

En la reunión participaron 50 jefes comunales de manera presencial y telemática , ante quienes el candidato republicano enfatizó su llamado a “dejar los pies en la calle” para lograr un triunfo en la segunda vuelta del 14 de diciembre próximo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/