Concejala de Villa Alegre: comienza búsqueda en últimos puntos de interés

Tras dos días de operativos en cuatro de los ocho sitios de interés, los equipos especializados no encontraron nada relacionado a la concejala ni al vehículo en que se transportaba el día que desapareció. Es por ello que esta jornada de búsqueda será clave en la investigación, ya que las máquinas se enfocarán en el lado poniente del río. Hasta entonces, los operativos se habían centrado en el lado oriente.

Patricia Schüller Gamboa
Concejala de Villa Alegre: comienza búsqueda en últimos puntos de interés

Este viernes 12 de diciembre se reanudó, por tercer día consecutivo, la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, quien se encuentra desaparecida desde junio pasado.

Según consignó 24Horas, el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, informó que están trabajando en ocho puntos de interés ubicados dentro del río Loncomilla, en la Región del Maule.

Tras dos días de operativos en cuatro de los ocho sitios de interés, los equipos especializados no encontraron nada relacionado a la concejala ni al vehículo en que se transportaba el día que desapareció.

Es por ello que esta jornada de búsqueda será clave en la investigación, ya que las máquinas se enfocarán en el lado poniente del río. Hasta entonces, los operativos se habían centrado en el lado oriente.

Si bien esta nueva fase en el plan genera alta expectación en la comunidad de Villa Alegre, Javiera Gallegos, una de las hijas de la concejala, señaló que no creen que surjan pistas respecto al paradero de su madre.

“No tengo ninguna expectativa con lo que se está realizando en el río, se siguen dejando de lado otros puntos que son relevantes”, indicó, consignó 24Horas.

Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

