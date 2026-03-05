Concejala desaparecida: PDI registra casa donde fue vista por última vez en Villa Alegre

La Policía de Investigaciones (PDI) del Maule se encuentra haciendo registro del domicilio donde fue vista por última vez la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González.

La mujer está desaparecida desde junio del año pasado.

Se trata del domicilio del padre de Rodrigo Cancino, administrador municipal, ubicada en el sector de la población El Naranjal y que ya había sido revisado con anterioridad.

En esta oportunidad se esperan nuevas pericias, como una eventual reconstitución de escena, debido a que tras salir de ese lugar a la concejala no se la vio más.

Podría sumarse apoyo de maquinaria pesada

De acuerdo al reporteo de 24 Horas Red Maule, otras fuentes señalan que durante las próximas horas podría sumarse incluso el apoyo de maquinaria pesada.

Justo Rebolledo, concejal, comentó sobre estos trabajos: “Esperemos que esto ya vaya dando una lucecita y prontamente tengamos respuesta, porque la comunidad está inquieta”.

“Usted ha visto todos los pasajes que la PDI ha cortado, con esta cinta, han sacado vehículos, están sacando la gente, no sabemos qué tipo de peritaje, pero lo que sea es un avance a la investigación”, cerró.