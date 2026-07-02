Conciertos de BTS en el Estadio Nacional quedan en suspenso: IND no autorizó uso del Estadio Nacional

Los conciertos de BTS en Chile quedaron en suspenso luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) resolviera no autorizar, por ahora, el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional para las presentaciones del grupo surcoreano.

Los espectáculos están programados para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026, con entradas agotadas. Sin embargo, el acuerdo para utilizar el principal recinto deportivo del país no logró concretarse.

Según informaron medios como The Clinic, la decisión fue adoptada por el Ministerio del Deporte, a través del IND, tras varias semanas de conversaciones con la productora DG Medios.

La gira de BTS contempla tres conciertos en Santiago, fijados para las fechas ya anunciadas.

Por qué el IND no autorizó el Estadio Nacional para BTS

El principal argumento del IND fue el impacto que tendría el montaje del espectáculo sobre la cancha del Estadio Nacional.

El show considera un escenario central de 360°, instalado en medio del campo de juego. Además, incluye pasillos destinados al desplazamiento de los artistas.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el montaje requería cerca de nueve días. Esto podía afectar los tiempos de recuperación del césped. El recinto, además, tiene una agenda con diversos compromisos deportivos e institucionales.

Entre ellos se encuentran un partido oficial de la Selección Chilena masculina en noviembre, encuentros del fútbol profesional, actividades del IND y la Teletón 2026.

A través de un comunicado, el IND explicó que la decisión responde “exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad” relacionados con el estado del campo de juego.

El organismo agregó que la configuración del escenario representa “el mayor nivel de exigencia posible” para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central.

Alternativas para realizar los conciertos

Según el IND, informes especializados concluyeron que la cancha mantiene condiciones para el fútbol profesional y competencias internacionales. No obstante, presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran magnitud.

La institución también advirtió que un eventual deterioro del césped podría afectar eventos ya comprometidos. Asimismo, podría poner en riesgo la homologación internacional exigida para algunas competencias.

Por ahora, la resolución no significa la cancelación definitiva de los conciertos de BTS en Chile. Sin embargo, sí deja en duda que puedan realizarse en el Coliseo Central del Estadio Nacional.

El IND precisó que la medida no constituye un rechazo a los espectáculos masivos ni al uso del recinto para actividades culturales de alta convocatoria.

Como alternativa, el Parque Estadio Nacional puso a disposición de la producción la Explanada Sur o Parque Sur, con el fin de evaluar un emplazamiento que no afecte la cancha.

Hasta el momento, la productora no ha informado un cambio de recinto, una reprogramación de las fechas ni un proceso de devolución de entradas.