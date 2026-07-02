Después de 4 meses, Irán prepara funeral de Jamenei y advierte contra ataques

El Ejército de Irán advirtió este jueves a Estados Unidos e Israel contra cualquier ataque durante los preparativos para el funeral del antiguo líder supremo Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero pasado. Estos comenzarán este viernes y terminarán el 9 de julio.



“Advertimos a los enemigos de Irán, especialmente a Estados Unidos y al régimen sionista, que eviten cualquier error de cálculo y que piensen en la dura represalia que nuestras Fuerzas Armadas tomarían ante cualquier amenaza o agresión contra nuestro país”. Así lo señaló el comandante del Mando de Jatam al Anbiya -mando central de las Fuerzas Armadas iraníes-, Alí Abdolahi.

“Injusto martirio”

Volvió a denunciar el “injusto martirio” de Jamenei “al inicio de la guerra impuesta y la agresión criminal y terrorista” por parte de Estados Unidos e Israel.

Esto antes de ahondar en que “su sangre pura regará el robusto árbol del honor y la independencia de Irán, haciéndolo más fuerte que antes”, según un comunicado recogido la cadena de televisión pública iraní IRIB.



“Este líder sabio y visionario, confiando en Dios y en las fuerzas revolucionarias y fieles, logró llevar el poder disuasorio de la República Islámica a su máximo esplendor”, destacó Abdolahi.

Añadió que “el desarrollo de misiles y drones, los avances científicos a nivel estratégico, el refuerzo de la seguridad nacional y el espíritu de ‘Podemos lograrlo’ son algunos de los legados que dejó”.



En este sentido, apuntó que esta relevancia de las acciones de Jamenei derivaron en la “humillación” de Estados Unidos e Israel en sus ofensivas de junio de 2025 y febrero de 2026. Ambas lanzadas por sorpresa en medio de procesos de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Llamó a participar en los actos funerarios

Abdolahi llamó a la población a participar en los actos funerarios de Jamenei y puntualizó que “el mayor tributo a esta gema única y poderoso líder mártir es la continuación de su luminoso camino, que enfatiza la prioridad de proteger los logros de la revolución. Fortalecer la autoridad defensiva, mantener la unidad y los intereses nacionales, acelerar el progreso científico, lograr la justicia y avanzar hacia una nueva civilización islámica”.



Las ceremonias tendrán lugar en medio de las conversaciones abiertas por Estados Unidos e Irán a raíz del alto el fuego pactado el 8 de abril, que hasta la fecha han derivado en la firma de un memorando de entendimiento. Este da 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo que cierre la guerra abierta en Oriente Próximo por la citada ofensiva israelí-estadounidense.